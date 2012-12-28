В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Общество
44 минуты назад
Из-за снега автомобиль не могут подняться вверх по улице Советской
Коллапс на дорогах возникает то на одной улице, то на другой.
На снегу машины пробуксовывают, не могут поймать сцепление с дорогой и создают аварийные ситуации для себя и остальных участников движения. При этом дорога обильно посыпана песком, но из-за обилия снега образовалась целая каша, которая препятствуют движению.
Как бы не боролись коммунальные службы с последствиями снегопада, то тут, то там возникают коллапсы. Напомним, что за ночь в Липецке выпала месячная норма осадков и снег всё ещё продолжает идти.
Комментарии (8)