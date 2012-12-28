Все новости
Происшествия
630
сегодня, 09:09
8

Подросток из Грязей устроился работать на маркетплейс, чтобы подменять товары

Надежную, как швейцарские часы, схему разработали два приятеля 16 и 18 лет.

В Грязях окончено расследование уголовного дела о краже товара из пункта выдачи маркетплейса. В обвинении фигурируют два приятеля – 16 и 18 лет.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в ноябре 2024 года приятели провернули афёру с похищением двигателя для питбайка стоимостью в 50 тысяч рублей. Один из предростков ради этого даже устроился работать в пункт выдачи заказов. Через мобильный телефон знакомого он заказал двигатель, а когда заказ поступил, парни вдвоём подменили двигатель на старый и оформили возврат. Продавец таким образом не получил денег, а в посылке обнаружил рухлядь.

Новый двигатель 18-летний грязинец установил на свой питбайк.

16-летний сотрудник ПВЗ подумал, что нашёл золотую жилу и в период с декабря 2024 по февраль 2025 года оформил ещё около 30 заказов, в ходе которых похитил комплектующие и запчасти к мотоциклу. Ущерб от этой преступной деятельности составил ещё 43 тысячи рублей.

В ПВЗ обычно стоят видеокамеры, так что план заранее был обречён на провал. Против 16-летнего горе-продавца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», а против обоих – еще и по части 2 этой статьи «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Парням грозит до 5 лет лишения свободы.
Кража
0
0
0
0
4

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья1
3 минуты назад
У знакомой внучек с малого возраста,приходя в гости к бабушке,,,обшаривал,, все ее карманы и укромные места. Меры воздействия не помогали. ,,Наследственное ,,от вора отца.
Ответить
Гостья1
8 минут назад
Воровство,как болезнь-начинают с малого а закончат в тюрьме......не лечится сия ,,хворь,,
Ответить
Павел
12 минут назад
Странные комментарии. Если вы у бабки на рынке крадёте огурцы, думая, что рынок от этого не разорится, то плохо вы делаете не рынку, а бабке, потому что именно она продаёт свои огурцы. Также и маркетплейс - это просто рынок. Такие подмены и кражи - это преступление против конкретного продавца товара, а не против маркетплейса. Поэтому и имеет смысл наказывать. А маркетплейсу тут ни горячо, ни холодно: он лишь посредник и так или иначе стрижёт деньги и с продавцов, и с покупателей
Ответить
Гость
30 минут назад
Обычно отказывается товары идут опять в продажу и даже не до ходя до продавца. Сколько ко раз приходил подобный товар с переклееными бирками, бирка наклеина поверх старой. А е ли бы они опять уходили продовцу то маркетплейсы бы разорились, сколько откозных товаров за последние время?????
Ответить
Пословица
38 минут назад
Старая , жадность фраера сгубила .
Ответить
*
43 минуты назад
Ну взяли они ведь не бедного ограбили.авось маркетплейс не разориться. У них миллионный доходы и сами ногда присылают товары самнительного качества. Прошу чтоб это учёл судья кагда будет судить.
Ответить
селлершмеллер
8 минут назад
все до единого расхода маркетплейсы перекладывают на продавца, +наценка на расходы+штраф за все вообще. Любая продажа +прибыль маркетплейсу, любой отказ +прибыль маркетплейсу, любая подмена +прибыль маркетплейсу, отрезают от 50% цены.Так было не всегда, примерно до 21 года вели себя прилично
Ответить
Покупатель
50 минут назад
Маленький, но жадный.
Ответить
