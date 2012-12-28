Подросток из Грязей устроился работать на маркетплейс, чтобы подменять товары

Надежную, как швейцарские часы, схему разработали два приятеля 16 и 18 лет.

В Грязях окончено расследование уголовного дела о краже товара из пункта выдачи маркетплейса. В обвинении фигурируют два приятеля – 16 и 18 лет.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в ноябре 2024 года приятели провернули афёру с похищением двигателя для питбайка стоимостью в 50 тысяч рублей. Один из предростков ради этого даже устроился работать в пункт выдачи заказов. Через мобильный телефон знакомого он заказал двигатель, а когда заказ поступил, парни вдвоём подменили двигатель на старый и оформили возврат. Продавец таким образом не получил денег, а в посылке обнаружил рухлядь.Новый двигатель 18-летний грязинец установил на свой питбайк.16-летний сотрудник ПВЗ подумал, что нашёл золотую жилу и в период с декабря 2024 по февраль 2025 года оформил ещё около 30 заказов, в ходе которых похитил комплектующие и запчасти к мотоциклу. Ущерб от этой преступной деятельности составил ещё 43 тысячи рублей.В ПВЗ обычно стоят видеокамеры, так что план заранее был обречён на провал. Против 16-летнего горе-продавца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», а против обоих – еще и по части 2 этой статьи «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Парням грозит до 5 лет лишения свободы.