В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Происшествия
Липчанин без причины избил в московском метро незнакомца до смерти
Происшествия
На улице Западной горит квартира — пожарные спасали людей из окна третьего этажа
Происшествия
В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети
Происшествия
Из-за снега автомобили не могут подняться вверх по улице Советской
Общество
По делу о стрельбе на улице Бехтеева присяжные вынесли обвинительный вердикт
Происшествия
На Липецкую область надвигаются сильные морозы
Погода в Липецке
За ночь на Липецк высыпалась четверть месячной нормы осадков
Общество
На девяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Подросток из Грязей устроился работать на маркетплейс, чтобы подменять товары
Происшествия
За ночь на Липецк высыпалась четверть месячной нормы осадков
Общество
Из-за снега автомобили не могут подняться вверх по улице Советской
Общество
Не выходить на улицу. МЧС предупреждает об аномальных холодах
Общество
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Общество
В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети
Происшествия
Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубы и разливах воды на улицах
Общество
Без тормозов. Жители улицы Меркулова жалуются на автомобиль, терроризирующий их по ночам
Общество
Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой
Общество
Из-за непогоды на улицы Липецка вышли регулировщики
Общество
Соперник снял вратаря и забил «из офиса Овечкина», а затем успел забросить ещё и победную шайбу
Спорт
Общество
548
28 минут назад
9

Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой

Когти и клыки препятствуют проходу в подъезд и заставляют жильцов часами простаивать на улице.

Сигнал «SOS» пришёл от жителей дома на улице Свиридова, 21. На улице мороз, валит снег, а люди не могут попасть домов. Всё из-за взрослой овчарки, которая уселась перед дверями одного из подъездов. У псины нет намордника, рядом не видно и хозяев.

– Помогите: мы не можем ни выйти, ни войти в подъезд. Собака ведёт себя агрессивно – рычит и пугает людей. А есть попадётся маленький ребёнок? Она же в миг его разорвёт!

Иногда пёс всё-таки отбегает от дверей и у людей появляется шанс проскочить в подъезд. Делать это нужно быстро, чуть ли не бегом, потому что четвероногое постоянно возвращается на свой «пост». Возможно, собака ждёт хозяина, забывшего или бросившего питомца на улице Свиридова. Но местным жителям от этого не легче.

Люди вызвали полицию, возможно, кинологи смогут усмирить животное и открыть дорогу в подъезд.
Собака
мороз
люди
Комментарии (11)

Хатико
6 минут назад
Смотрели фильм??? Вот это что то типо того...
Дружок
8 минут назад
Люди трусливые стали , всего боятся , испугались собаку .Постоянно звонят куда то и жалуются на собак ! Неужели не видно , что собака адекватная , ждет своего хозяина , в этом случае нужно соблюдать спокойствие и идти куда шли и все
Ага
10 минут назад
Восточно-европейская овчарка, а не немецкая. Мамуль, ты че.
Липчанин
14 минут назад
Автор ролика не видит ,что собака голодная , купил бы ей для начала какую нибудь еду и только потом бы снимать и выкладывать видео
Тут
16 минут назад
Похоже ей дана команда или это бешенство. Но точно не потерялась она
Мама не горюй
16 минут назад
Это породистая немецкая овчарка где то рядом хозяин по-любому , либо его увезли куда то , либо бухает в этом подъезде он , но она явно видела своего хозяина последний раз у этого подъезда ...
Липа
16 минут назад
Потеряшки так себя не ведут
да-уж
19 минут назад
Хозяин видимо употребляет в одной из квартир.)))
Гость
19 минут назад
Потерялся бедолага
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
