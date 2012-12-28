Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой

Когти и клыки препятствуют проходу в подъезд и заставляют жильцов часами простаивать на улице.

Сигнал «SOS» пришёл от жителей дома на улице Свиридова, 21. На улице мороз, валит снег, а люди не могут попасть домов. Всё из-за взрослой овчарки, которая уселась перед дверями одного из подъездов. У псины нет намордника, рядом не видно и хозяев.– Помогите: мы не можем ни выйти, ни войти в подъезд. Собака ведёт себя агрессивно – рычит и пугает людей. А есть попадётся маленький ребёнок? Она же в миг его разорвёт!Иногда пёс всё-таки отбегает от дверей и у людей появляется шанс проскочить в подъезд. Делать это нужно быстро, чуть ли не бегом, потому что четвероногое постоянно возвращается на свой «пост». Возможно, собака ждёт хозяина, забывшего или бросившего питомца на улице Свиридова. Но местным жителям от этого не легче.Люди вызвали полицию, возможно, кинологи смогут усмирить животное и открыть дорогу в подъезд.