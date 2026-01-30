На улице Западной горит квартира — пожарные спасали людей из окна третьего этажа

С огнем борются более 20 пожарных.

Вечером 30 января в Липецке на третьем этаже общежития по улице Западной, 44 загорелась квартира.По словам очевидцев, пожарные с помощью автолестницы поднялись в квартиру, и по ней помогали людям выбраться из огненного плена.— Пожарные быстро приехали и спустили через окна пару человек. Говорят, что видели детей, сидящих на подоконнике, — рассказали GOROD48 очевидцы.В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили, что квартиру тушат 24 пожарных с помощью пяти единиц техники.— По предварительной информации, спасено 13 человек, среди них двое детей. Площадь пожара уточняется, — уточнили в ведомстве.