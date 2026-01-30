В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
182
18 минут назад
На улице Западной горит квартира — пожарные спасали людей из окна третьего этажа
С огнем борются более 20 пожарных.
По словам очевидцев, пожарные с помощью автолестницы поднялись в квартиру, и по ней помогали людям выбраться из огненного плена.
— Пожарные быстро приехали и спустили через окна пару человек. Говорят, что видели детей, сидящих на подоконнике, — рассказали GOROD48 очевидцы.
В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили, что квартиру тушат 24 пожарных с помощью пяти единиц техники.
— По предварительной информации, спасено 13 человек, среди них двое детей. Площадь пожара уточняется, — уточнили в ведомстве.
