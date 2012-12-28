В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Движение вверх по улице Советской вообще могут перекрыть.
Коммунальные службы расчищают дороги сотней единиц спецтехники, но в снежный плен попадают всё больше улиц и улочек.
Мы уже сообщали о проблемах автомобилистов, которые не могут подняться по улице Советской в районе мэрии и ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого. Песчаная смесь буквально растворяется в снегу, который продолжает падать. Из-за этого легковушки пробуксовывают, создавая аварийные ситуации. По нашей информации, ГИБДД обсуждает вопрос о временном закрытии движения по улице для легкового транспорта. Возможно, пускать будут только тяжелые автобусы, которым ещё удаётся с усилиями, но всё-таки подняться вверх по улице.
