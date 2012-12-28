Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Происшествия
Липчанин без причины избил в московском метро незнакомца до смерти
Происшествия
На улице Западной горит квартира — пожарные спасали людей из окна третьего этажа
Происшествия
В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети
Происшествия
Из-за снега автомобили не могут подняться вверх по улице Советской
Общество
По делу о стрельбе на улице Бехтеева присяжные вынесли обвинительный вердикт
Происшествия
На Липецкую область надвигаются сильные морозы
Погода в Липецке
За ночь на Липецк высыпалась четверть месячной нормы осадков
Общество
На девяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Подросток из Грязей устроился работать на маркетплейс, чтобы подменять товары
Происшествия
Читать все
За ночь на Липецк высыпалась четверть месячной нормы осадков
Общество
Из-за снега автомобили не могут подняться вверх по улице Советской
Общество
Не выходить на улицу. МЧС предупреждает об аномальных холодах
Общество
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Общество
В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети
Происшествия
Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубы и разливах воды на улицах
Общество
Без тормозов. Жители улицы Меркулова жалуются на автомобиль, терроризирующий их по ночам
Общество
Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой
Общество
Из-за непогоды на улицы Липецка вышли регулировщики
Общество
Соперник снял вратаря и забил «из офиса Овечкина», а затем успел забросить ещё и победную шайбу
Спорт
Читать все
Общество
1072
48 минут назад
21

На дорогах Липецка транспортный коллапс

Движение вверх по улице Советской вообще могут перекрыть.

Всё больше липчан передают из разных частей города о сильных затруднениях дорожного движения.

Коммунальные службы расчищают дороги сотней единиц спецтехники, но в снежный плен попадают всё больше улиц и улочек.

Мы уже сообщали о проблемах автомобилистов, которые не могут подняться по улице Советской в районе мэрии и ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого. Песчаная смесь буквально растворяется в снегу, который продолжает падать. Из-за этого легковушки пробуксовывают, создавая аварийные ситуации. По нашей информации, ГИБДД обсуждает вопрос о временном закрытии движения по улице для легкового транспорта. Возможно, пускать будут только тяжелые автобусы, которым ещё удаётся с усилиями, но всё-таки подняться вверх по улице.
Снегопад
0
1
1
1
3

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Величие
3 минуты назад
отмёрзло
Ответить
Таксист
4 минуты назад
Выходите на дороги кто заказывает, во дворы уже не пролезть
Ответить
А
9 минут назад
В чем проблема ПОЧИСТИТЬ снег на дорогах, а не посыпать фигнёй?
Ответить
Каждый
10 минут назад
Год одно и тоже! Самим не смешно?
Ответить
Гость
11 минут назад
Скорей вся техника брошены на федеральные дороги или в Москву. А здесь оставлена техника тоторая не доедет. Вот по этому и не хватает снегоуборочной техники в городе.
Ответить
Липа
15 минут назад
Странно, но ни одной техники я не увидела в центре города. Чинуши только отписываются. Снегопад стал прям трагедией, потому что кто-то распродал всю технику
Ответить
омсквич
2 минуты назад
Ехал от ривьеры до нлмк. Ни одного трактора или снегоуборщика. У танка только на лыжах или санках проехать можно. А уж идти куда....
Ответить
Ветеран
16 минут назад
Не, вы представляете, вдруг зимой и снег - загадка природы.
Ответить
Опытный
16 минут назад
Буксуют те, купил права и не умеет ездить
Ответить
Жду
12 минут назад
Тебя на советской. Покажешь ас как подъем преодолеть в этой каше
Ответить
Николай.
19 минут назад
Администрация города. Где снегоуборочная техника. Утром в 6 часов в центре ни одной техники . Было предупреждение..бардак.
Ответить
Интересно
20 минут назад
Снег чистить надо и вывозить, а не песок сыпать с ревгентами, создавая кашу непролазную! Все оптимизировали, ни техники, ни дворников, одни оптимизаторы!
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить