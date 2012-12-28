Соперник снял вратаря и забил «из офиса Овечкина», а затем успел забросить ещё и победную шайбу

В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Если чудо на льду и случается, то почему-то всегда не в нашу пользу.
Робкий оптимизм, связанный с первой в этом году победой подопечных Дмитрия Евстигнеева накануне в Мичуринске, не перерос в нечто большее. Как и то, что наша команда в шести матчах набрала 5 очков – в основном за поражения в овертаймах и в сериях буллитов.
«Гвардия» – прямой конкурент за попадание в плей-офф, если липчане ещё на что-то претендуют. К матчам «гвардейцы» подошли аккурат на нижнем проходном 8-м месте – 29 очков, а липчане на предпоследнем, 12-м – 21. И в Краснодаре стоял, по сути, гамлетовский вопрос: быть или не быть?
«Липецк» нельзя упрекнуть в старании. Героем матча мог стать нападающий Евгений Ефремов, который на 13-й минуте открыл счёт, удачно подсуетившись на «пятачке» в большинстве. Лишь на 35-й минуте хозяева ответили тем же – реализовали большинство, отличился Альберт Мухамедяров. Но на 42-й минуте Ефремов оформил «дубль», всё так же в неравных составах затолкав шайбу в сетку – 2:1!
Всё перевернула последняя минута. До этого липчан подвёл Динислам Кунафин, который на 59-й минуте дал повод судье выписать ему малый штраф за задержку соперника клюшкой. «Гвардия» получила большинство 5х4 и сразу же дополнительно сняла вратаря. Среди града бросков цели достиг «выстрел» из «офиса Овечкина» – левого круга вбрасывания в исполнении Эрнеста Аминова. Шайба вонзилась точно в дальний угол – 2:2.
Большинство команд в такой ситуации стало бы переводить дух и дожидаться овертайма. Но хозяева вновь ринулись вперёд, создали и другие моменты. И «Липецк» дрогнул. Вратарь Максим Карпов не сумел прижать шайбу ко льду, и ей протолкнул в сетку Мухамедяров – 3:2. Судьи изучили видеоповтор на предмет нарушения правил, но пришли к выводу, что гол был забит чисто.
Всё что смог «Липецк» – истерика Кунафина, на последней секунде заработавшего штраф ещё и за удар соперника.
Сегодня повторный матч.
Фото МХК "Тамбов"
