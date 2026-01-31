В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
За ночь на Липецк высыпалась четверть месячной нормы осадков
Город убирает сотня единиц техники, но липчан всё равно просят отнестись с пониманием к обилию снежных заносов.
«Последним особенно непросто – они вручную прочищают подходы к пешеходным переходам, к остановкам общественного транспорта, тротуары», – посетовали в мэрии.
При этом в ведомстве отмечают, что проблемы, связанные с непогодой, продолжаются.
«За ночь уже выпало четверть месячной нормы осадков. И по прогнозам синоптиков снегопад не прекратится в течения дня», – говорится в сообщении.
В заключение липчан призвали с пониманием отнестись к временным снежным неудобствам – дворники и спецтехника борются с последствиями непогоды.
Фото мэрии Липецка
Фото Алексея Власова
