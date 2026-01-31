Все новости
Общество
681
45 минут назад
14

За ночь на Липецк высыпалась четверть месячной нормы осадков

Город убирает сотня единиц техники, но липчан всё равно просят отнестись с пониманием к обилию снежных заносов.

К уборке города от последствий снегопада привлечены 107 единиц техники, отчитались в Telegram-канале мэрии Липецка. Кроме того, к расчистке дворов привлечены 170 дворников.

«Последним особенно непросто – они вручную прочищают подходы к пешеходным переходам, к остановкам общественного транспорта, тротуары», – посетовали в мэрии.

photo_2026-01-31_10-24-06.jpg

При этом в ведомстве отмечают, что проблемы, связанные с непогодой, продолжаются.

«За ночь уже выпало четверть месячной нормы осадков. И по прогнозам синоптиков снегопад не прекратится в течения дня», – говорится в сообщении.

photo_2026-01-31_10-24-04.jpg

В заключение липчан призвали с пониманием отнестись к временным снежным неудобствам – дворники и спецтехника борются с последствиями непогоды.

Фото мэрии Липецка

photo_2026-01-31_11-07-14.jpg

Фото Алексея Власова
Снегопад
уборка снега
непогода
Комментарии (14)

Сначала новые
Деревенская
6 минут назад
Такой и должна быть настоящая русская зима!
Ответить
Ак
9 минут назад
Пол города проехал и ни одного трактора не увидел.
Ответить
где Вася ?
12 минут назад
Где этот Вася, который кричал, чтобы снег выпал метра на полтора ?
Ответить
Вася
5 минут назад
Я тут , хочу ещё больше снега, чтоб город замело , пусть тогда муспат расскажет как героически они сражались со снегом, проспект не могут почистить, инвалиды получается
Ответить
гостья
12 минут назад
Кого не устраивает объём снега, можно выйти и почистить, хотя бы около подъезда.
Ответить
Александра
20 минут назад
Вспомним, какая русская зима должна быть.
Ответить
65+
22 минуты назад
Много снега много хлеба русская поговорка . Ещё пересохшие пруды наполнит вода это здорово.
Ответить
Летчик
22 минуты назад
Фото создает впечатление что во всем виноваты автолюбители! Кто то очень искусен !
Ответить
Гость
25 минут назад
Полное враньё все дворы и дороги не убирают в Липецке полный коллапс снегу по колено да притом что сегодня МЧС передают у силение снега и ветер до 16 метров во второй половине дня ?
Ответить
Сокол
27 минут назад
А где эта сотня машин?? Трасса Орёл Тамбов просто накатана фурами. Это недопустимо! Город чистят только в центре, наверное у себя под носом, показательное:((
Ответить
Лена
30 минут назад
Пусть погрузчик * больше снега, меньше машин выедет.
Ответить
Еще комментарии
