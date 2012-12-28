Все новости
Спорт
3
5 минут назад

Бывший футболист привёл команду юношей к победе в серьёзном турнире

Юные липецкие чемпионы катком прошлись по соперникам.

Команда ОК СШОР «Металлург» стала победительницей Кубка Воронежской области среди юных футболистов 2023 г.р.

12 команд представляли Воронеж, Липецк, Тамбов, Серпухов и Старый Оскол, сильнейшими оказались липчане. В полуфинале подопечные бывшего футболиста «Металлурга» Евгения Костина не оставили шансов «Крепости» из подмосковного Серпухова, победив со счётом – 6:1. А в финале забили единственный и победный гол в ворота воронежского «Динамо» – 1:0.

Вдвойне ценно, что турнир проходил в формате 11х11, ведь обычно младшие юноши соревнуются в усеченных составах.

– Это был урок полноценного большого футбола, очень полезный. Ведь в дальнейшем парням предстоит совершенствовать своё мастерство и участвовать в соревнованиях с классическими 11-ю игроками в каждой команде, – поделился с GOROD48 тренер победителей Евгений Костин.

Приз лучшего бомбардира получил липчанин Дмитрий Ларина лучшим игроком признан Артём Остапенко.

vUVpl9A-yeBViZkOAqA943sDnEqlEOWwVqO_EGpRoG_b2fZjdhxzTf92PcEpQMdXWFGXyAdfXrI5qyzZZ22panME.jpg

Фото vk.com/dflvrn
Футбол
0
0
0
0
0

Комментарии

