Бывший футболист привёл команду юношей к победе в серьёзном турнире

Юные липецкие чемпионы катком прошлись по соперникам.

Приз лучшего бомбардира получил липчанин Дмитрий Ларина лучшим игроком признан Артём Остапенко.









Команда ОК СШОР «Металлург» стала победительницей Кубка Воронежской области среди юных футболистов 2023 г.р.12 команд представляли Воронеж, Липецк, Тамбов, Серпухов и Старый Оскол, сильнейшими оказались липчане. В полуфинале подопечные бывшего футболиста «Металлурга» Евгения Костина не оставили шансов «Крепости» из подмосковного Серпухова, победив со счётом – 6:1. А в финале забили единственный и победный гол в ворота воронежского «Динамо» – 1:0.Вдвойне ценно, что турнир проходил в формате 11х11, ведь обычно младшие юноши соревнуются в усеченных составах.– Это был урок полноценного большого футбола, очень полезный. Ведь в дальнейшем парням предстоит совершенствовать своё мастерство и участвовать в соревнованиях с классическими 11-ю игроками в каждой команде, – поделился с GOROD48 тренер победителей Евгений Костин.