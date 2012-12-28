Все новости
В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Происшествия
Липчанин без причины избил в московском метро незнакомца до смерти
Происшествия
На улице Западной горит квартира — пожарные спасали людей из окна третьего этажа
Происшествия
В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети
Происшествия
Из-за снега автомобили не могут подняться вверх по улице Советской
Общество
По делу о стрельбе на улице Бехтеева присяжные вынесли обвинительный вердикт
Происшествия
На Липецкую область надвигаются сильные морозы
Погода в Липецке
За ночь на Липецк высыпалась четверть месячной нормы осадков
Общество
На девяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Подросток из Грязей устроился работать на маркетплейс, чтобы подменять товары
Происшествия
За ночь на Липецк высыпалась четверть месячной нормы осадков
Общество
Из-за снега автомобили не могут подняться вверх по улице Советской
Общество
Не выходить на улицу. МЧС предупреждает об аномальных холодах
Общество
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Общество
В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети
Происшествия
Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубы и разливах воды на улицах
Общество
Без тормозов. Жители улицы Меркулова жалуются на автомобиль, терроризирующий их по ночам
Общество
Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой
Общество
Из-за непогоды на улицы Липецка вышли регулировщики
Общество
Соперник снял вратаря и забил «из офиса Овечкина», а затем успел забросить ещё и победную шайбу
Спорт
627
40 минут назад
10

Из-за непогоды на улицы Липецка вышли регулировщики

Движение в районе площади Театральной осуществляется в ручном режиме.

Дорожную ситуацию на площади Театральной в центре Липецка начали контролировать регулировщики ГИБДД.

Сейчас движение осуществляется в ручном режиме, в том числе и по аварийно опасному подъему на улицу Советскую, куда из-за непогоды с трудом могут подняться многие легковые автомобили.

й77.jpg

«Уважаемые водители! По возможности, откажитесь сегодня от использования личного транспорта при отсутствии срочной необходимости для поездок! Будьте внимательны на дороге! Уважаемые пешеходы! При переходе дороги снимите капюшоны и убедитесь, что все машины остановились и вас пропускают! Будьте на дороге взаимовежливы!», - обратился к липчанам начальник региональной Госавтоинспекции Андрей Панасович.
Комментарии (10)

Мда
5 минут назад
От них бы было больше толку, если бы они взяли лопаты
дальнобой
9 минут назад
Что же вы заехать не можете,или только фуры критиковать.
Никита
10 минут назад
Если там регулирует регулировщик то как быть со штрафами с камер как за проезд на красный? Идти потом их обжаловать в гибдд?
Татьяна
10 минут назад
Какая необходимость сегодня ехать именно на машине? Продуктовые магазины все в шаговой доступности. Здравый смысл не работает что ли...
Дайте угадаю
11 минут назад
Трактор Беларусь куда угодно залезет , пять штук в шеренгу и почистить всю советскую , какие проблемы решаются , но это мелочь, а если что серьезное случится , страшно подумать что ожидать от таких эффективных менеджеров...
Так
18 минут назад
Васёк. Займись, в чем проблема?
умнику
8 минут назад
дай ваську денег, он почистит, проблем то нет.
Дед мороз
18 минут назад
Это правильно, только наши водители ПДД никогда не видели и жестов регулировщиков вряд ли поймут.
Гость
13 минут назад
А где они должны были их видеть? И ПДД уже забылись, в нашей жизни - это никогда практически не требуется
Васёк
22 минуты назад
А что тяжело загнать трактор и почистить подъём?
