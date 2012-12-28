Из-за непогоды на улицы Липецка вышли регулировщики

Движение в районе площади Театральной осуществляется в ручном режиме.

Дорожную ситуацию на площади Театральной в центре Липецка начали контролировать регулировщики ГИБДД.Сейчас движение осуществляется в ручном режиме, в том числе и по аварийно опасному подъему на улицу Советскую, куда из-за непогоды с трудом могут подняться многие легковые автомобили.«Уважаемые водители! По возможности, откажитесь сегодня от использования личного транспорта при отсутствии срочной необходимости для поездок! Будьте внимательны на дороге! Уважаемые пешеходы! При переходе дороги снимите капюшоны и убедитесь, что все машины остановились и вас пропускают! Будьте на дороге взаимовежливы!», - обратился к липчанам начальник региональной Госавтоинспекции Андрей Панасович.