В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Происшествия
Липчанин без причины избил в московском метро незнакомца до смерти
Происшествия
На улице Западной горит квартира — пожарные спасали людей из окна третьего этажа
Происшествия
17-летний подросток сломал челюсть 19-летнему парню
Происшествия
В 12-м микрорайоне Липецка продолжается охота на домофоны
Общество
По делу о стрельбе на улице Бехтеева присяжные вынесли обвинительный вердикт
Происшествия
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Погода в Липецке
35-летняя женщина забрала чужие деньги из банкомата: дело ушло в суд
Происшествия
На Липецкую область надвигаются сильные морозы
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Липчанин без причины избил в московском метро незнакомца до смерти
Происшествия
На улице Западной горит квартира — пожарные спасали людей из окна третьего этажа
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева присяжные вынесли обвинительный вердикт
Происшествия
Подросток из Грязей устроился работать на маркетплейс, чтобы подменять товары
Происшествия
Пенсионерка отдала курьеру мошенников 580 000 рублей: жительнице Задонского района придётся их вернуть
Происшествия
Провела самый зрелищный бой – чемпионка мира по боксу Дина Сикстус наконец-то напомнила о себе
Спорт
Липецкий фигурист продолжает радовать лутцами и акселями
Спорт
12-летняя девочка из Усмани крушила старших соперниц в чемпионате по вольной борьбе
Спорт
Выходные в Липецке: крещенская «Елка добра» и аномальные морозы
Общество
В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети
Происшествия
Происшествия
846
54 минуты назад
1

В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети

Людей пришлось буквально доставать из огненного плена.

5 человек, в том числе двое детей пострадали в крупном пожаре на третьем этаже общежития на улице Западной.

Спасателям удалось потушить пламя и предотвратить масштабную трагедию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в ходе пожара проведена эвакуация 22 человек. При этом нескольких людей в буквальном смысле спасали из огненного плена, организовав эвакуацию из окон при помощи автолестницы. 

ПО предварительной информации, возгорание носило техногенный характер (короткое замыкание или неисправный электроприбор) в одном из жилых помещений, двери которого пришлось вскрыть.

Фото и видео ГУ МЧС по Липецкой области
Пожар
0
5
1
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
С сокола
24 минуты назад
Слава Богу все остались живы! Низкий поклон пожарным. Ребята молодцы. Рискуя своими жизнями спасают людей. Вот только их труд и самоотверженность ценятся очень дешево.
Ответить
