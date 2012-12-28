В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети

Людей пришлось буквально доставать из огненного плена.

В вашем браузере отключен JavaScript

ПО предварительной информации, возгорание носило техногенный характер (короткое замыкание или неисправный электроприбор) в одном из жилых помещений, двери которого пришлось вскрыть.





Фото и видео ГУ МЧС по Липецкой области

5 человек, в том числе двое детей пострадали в крупном пожаре на третьем этаже общежития на улице Западной.Спасателям удалось потушить пламя и предотвратить масштабную трагедию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в ходе пожара проведена эвакуация 22 человек. При этом нескольких людей в буквальном смысле спасали из огненного плена, организовав эвакуацию из окон при помощи автолестницы.