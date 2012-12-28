В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
54 минуты назад
В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети
Людей пришлось буквально доставать из огненного плена.
Спасателям удалось потушить пламя и предотвратить масштабную трагедию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в ходе пожара проведена эвакуация 22 человек. При этом нескольких людей в буквальном смысле спасали из огненного плена, организовав эвакуацию из окон при помощи автолестницы.
ПО предварительной информации, возгорание носило техногенный характер (короткое замыкание или неисправный электроприбор) в одном из жилых помещений, двери которого пришлось вскрыть.
Фото и видео ГУ МЧС по Липецкой области
