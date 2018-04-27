Общество

56 минут назад

Сергей Собянин подписал распоряжение о передаче Липецку списанных трамваев и автобусов

18 822
#транспорт
Сергей Собянин подписал распоряжение о передаче Липецку списанных трамваев и автобусов

Раньше доставить бывший в употреблении столичный транспорт невозможно из-за бюрократических проволочек.

Правительство Москвы наконец-то подписало распоряжение о передаче администрации Липецка партии списанного транспорта, о получении которой липецкие чиновники говорили еще в прошлом году.

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Липецк получит 12 трамваев и 10 автобусов марки "Волгабас". Причем автобусы будут необычно большими, трехосными, 15-метровой длины. Они смогут перевозить 145 пассажиров. 

Изначально предполагалось, что эта бывшая в употреблении техника поступит в Липецк к началу ремонта Петровского моста. Потом чиновники обещали, что липчане поедут на московском транспорте в апреле. И вот сейчас озвучен новый срок - июнь. Такой сдвиг по времени в дептрансе мэрии объясняют бюрократическими проволочками и сложностями в доставке в Липецк столичных трамваев и автобусов. 
18 822
#транспорт

Комментарии (18)

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1 минуту назад
НА тебе, боже, что нам негоже... Нищета! Зато, по отчетам, у чинуш, Липецк - самый процветающий город России! Высокая зарплата, развитая инфраструктура, всё на высоте! ЖИВЕМ МЫ ЗДОРОВО! Только, вот, транваев и автобусов бы по дешевке где хряпнуть бэушных... и бабла на этом отмыть! Один, вон, клоун тряпошный, фонтанчиков несколько штук сбацал, бабла на этом сделал, остальное само собой развалилось... А деньги-то выделялись и на ремонт дорог, и на другие нужды города... Всё сп*здил, гад! Теперь этот паяц в Думе сидит и муди чешет... ВОТ, ТАК И ЖИВЕМ!
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111

2 минуты назад
ПОЗОР!!!
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56789543

3 минуты назад
Какой кошмар. С барского плеча объедки
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Да

4 минуты назад
А из под самого Собянна никакого хлама персонального для наших сердобольных чинуш не нашлось или им нужны новые * класса а народ и на гнилых и раздолбанных поездиит главное стоимисть проезда увеличить ведь это не просто гнильё а московское
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МОЁ МНЕНИЕ

11 минут назад
ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!Город-помойка.Грязный, запущенный, а теперь и весь хлам российский будем собирать.Дожили.
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очнитесь!

14 минут назад
у меня соседка шизанутая таскает из помоек весь хлам себе в квартиру. от неё тараканы ползут по всему дому. задушили! это я к чему: у нас что, помойка? зачем нам на городском балансе хлам московский? денег много? ремонты этого хлама влетят в копеечку. или тумблер "вкл." головного мозга у чинуш не работает?!
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франк

18 минут назад
В городе где сильно развита металлургия , просит деньги на дорогу, туризм и т.д. Город беден!!! Посмотрите какие магазины в городе! В основном только самое дешевое!! Отдают нам б.у , то с Москвы, то с страны Германия ( автобус 325) . Зато свеклы дох ера!!!
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Ревизорро

19 минут назад
Обещали 20 в январе, теперь 12 в июне. А в итоге в декабре приедут 2, и то если своим ходом смогут
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макс

19 минут назад
а старые унитазы он липецку не отдаст?
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123

19 минут назад
Ура!!!! Давай, Иванов, весь хлам в Липецк собирай!!! Не зря Матвиенко В.И. назвала город "Шанхай"!!!!!
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