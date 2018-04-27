Сергей Собянин подписал распоряжение о передаче Липецку списанных трамваев и автобусов

Раньше доставить бывший в употреблении столичный транспорт невозможно из-за бюрократических проволочек.

Правительство Москвы наконец-то подписало распоряжение о передаче администрации Липецка партии списанного транспорта, о получении которой липецкие чиновники говорили еще в прошлом году.Липецк получит 12 трамваев и 10 автобусов марки "Волгабас". Причем автобусы будут необычно большими, трехосными, 15-метровой длины. Они смогут перевозить 145 пассажиров.Изначально предполагалось, что эта бывшая в употреблении техника поступит в Липецк к началу ремонта Петровского моста. Потом чиновники обещали, что липчане поедут на московском транспорте в апреле. И вот сейчас озвучен новый срок - июнь. Такой сдвиг по времени в дептрансе мэрии объясняют бюрократическими проволочками и сложностями в доставке в Липецк столичных трамваев и автобусов.