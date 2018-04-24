Общество

сегодня, 15:08

В Липецке почтили память жертв геноцида армян

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#геноцид #Армения
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В Липецке почтили память жертв геноцида армян

На Городском кладбище состоялась траурная акция

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Сегодня на Городском кладбище, в районе кольца 9 микрорайона, армянская диаспора провела акцию памяти жертв геноцида армян 1915-1922 годов.

У сектора, где стоит армянская часовенка и священный камень – хачкара собрались более ста представителей армянской диаспоры в Липецке.

К памятному знаку жертвам геноцида армяне возлагали цветы и венки, зажигали свечи в часовне. Там же, на часовне были размещены флаги 29 стран признающих геноцид армян.

Геноцид армян – массовые убийства и депортация этнических армян с 1915 по 1922 годы на территориях, которые контролировали власти Османской империи. По разным данным, в те годы погибли от 800 тысяч до 1,5 млн армян.

- Сегодня траурный день для всего армянского народа, и в этот день мы чтим память жертв геноцида. Но в этот день мы поминаем не только жертв геноцида, но и людей всех национальностей и вероисповеданий, всех погибших в войнах и конфликтах. Мы хотим научить наших детей, чтобы подобное никогда не повторялось, поделился с GOROD48 руководитель армянской диаспоры в Липецке Азат Казаров.

На вопрос журналистов как в армянской диаспоре относятся к переменам, которые в эти дни происходят на их исторической родине, народных выступлениях, отставке главы правительства Армении Сержа Саргсяна, Азат Казаров ответил, что воля народа, это превыше всего, но, главное, чтобы в стране был мир.

- Политический выбор народа – это нормальное явление, настоящая, правильная демократия. Но, как бы не сложились обстоятельства, кто бы не пришел к власти в Армении, кто бы не стал премьер-министром, политика должна быть одна – мир и согласие. И в первую очередь - мир и дружеские отношения с Россией. Это единогласное мнение всех армян, всех диаспор.

 

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#геноцид #Армения
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