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Чтобы пробраться к пещере в Ельце, спелеологам пришлось брать штурмом 10-метровую гору мусора
Общество
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35 минут назад
Чтобы пробраться к пещере в Ельце, спелеологам пришлось брать штурмом 10-метровую гору мусора
В уникальном урочище со скальными выходами и пещерами местные жители создали несколько рукотворных мусорных гор.
Впечатлениями исследователи поделились в своём паблике: «Всякое мы видали на подходах к пещерам, но такое, пожалуй, впервые. Чтобы добраться к одной из них, пришлось буквально карабкаться по 10-метровому мусорному конусу. Этот кошмар творится в центре замечательного города Ельца, в урочище Каменья. Одни местные жители, живущие под этими скальными обнажениями, в полнейшем ужасе от происходящего, другие, проживающие над скалами, вероятно, считают это нормой, годами скидывая бытовой мусор вниз. Сколько это может продолжаться? Пока ущелье не заполнится до краёв? Среди этого безобразия есть пещеры, но чтобы очистить их привходовые части, понадобятся десятки самосвалов и сотни добровольцев!».
В администрации Ельца GOROD48 рассказали, что уже проводили выездные мероприятия на несанкционированную свалку. Однако привлечь конкретных лиц к ответственности пока невозможно — нет данных, позволяющих установить, кто именно сбрасывает в Каменья отходы.
При этом ликвидация свалки находится в числе приоритетных задач елецкой мэрии: её проведут, как только у администрации появятся необходимые на такую работу деньги.
Мерами административного воздействия — предупреждением или штрафом — проблему не решить, считают в мэрии.
— Решение проблемы во многом зависит и от сознательности самих жителей. Просим бережно относиться к окружающей среде, не допускать образования несанкционированных свалок и соблюдать правила обращения с отходами. Только совместными усилиями администрации и жителей можно добиться поддержания чистоты и порядка, — заключили в администрации.
Фото: vk.ru/speleocenter
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