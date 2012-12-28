Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Вместе с циклоном в Липецкую область придет снег
Погода в Липецке
Избиение женщины — начальника склада молодым подчинённым: что осталось за кадром
Происшествия
Сегодня в Липецке: патриотический диктант, всё больше липчан планируют отказаться от пенсии
Общество
Две девочки пострадали во врезавшемся в дерево автомобиле
Происшествия
В районах Тракторного, Карьера и 2 микрорайоне отключат холодную воду
Общество
Главный тренер «Металлурга» поблагодарил команду за сезон, «Салют» попытается увести лидера нашей команды
Спорт
В заключительном матче «Металлурга» победил тот, кому было нужнее
Спорт
Тарифы ЖКХ в Липецке вырастут на 28,8% с июля 2027 года
Общество
У 58-летнего грязинца изъяли полтора килограмма марихуаны
Происшествия
Липецкая область провела ночь под жёлтым уровнем
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: патриотический диктант, всё больше липчан планируют отказаться от пенсии
Общество
Избиение женщины — начальника склада молодым подчинённым: что осталось за кадром
Происшествия
Тарифы ЖКХ в Липецке вырастут на 28,8% с июля 2027 года
Общество
Две девочки пострадали во врезавшемся в дерево автомобиле
Происшествия
У 58-летнего грязинца изъяли полтора килограмма марихуаны
Происшествия
Мэрия Липецка передала на содержание правительства области ФОК «Рекорд» на улице Титова
Общество
Часть сарматского кургана уничтожена
Происшествия
Водитель автобуса зажал дверью руку пассажирки и наехал ей на ногу: дело ушло в суд
Происшествия
Чтобы пробраться к пещере в Ельце, спелеологам пришлось брать штурмом 10-метровую гору мусора
Общество
Два автомобиля горели в Липецкой области за минувшие сутки
Происшествия
Читать все
Общество
202
35 минут назад

Чтобы пробраться к пещере в Ельце, спелеологам пришлось брать штурмом 10-метровую гору мусора

В уникальном урочище со скальными выходами и пещерами местные жители создали несколько рукотворных мусорных гор.

Специалисты Центра изучения и охраны пещер, исследовавшие в Липецкой области более сотни пещер, гротов и углублений в скальных выходах, столкнулись с неожиданной проблемой при изучении пещер в Ельце. На подходах к одной из них в урочище Каменья им пришлось буквально карабкаться по 10-метровому конусу бытовых отходов.

Впечатлениями исследователи поделились в своём паблике: «Всякое мы видали на подходах к пещерам, но такое, пожалуй, впервые. Чтобы добраться к одной из них, пришлось буквально карабкаться по 10-метровому мусорному конусу. Этот кошмар творится в центре замечательного города Ельца, в урочище Каменья. Одни местные жители, живущие под этими скальными обнажениями, в полнейшем ужасе от происходящего, другие, проживающие над скалами, вероятно, считают это нормой, годами скидывая бытовой мусор вниз. Сколько это может продолжаться? Пока ущелье не заполнится до краёв? Среди этого безобразия есть пещеры, но чтобы очистить их привходовые части, понадобятся десятки самосвалов и сотни добровольцев!».

brqiLz5-jdBrPDX9jtOvf0eB0xp6ILXcrLVEGd4lHuS-AaT0voGRXP5UehxKVdOkKuDqCD4PAT6c0JvRTZoBYRD6.jpg

Nsvt8SN6lSEKX2H9V5c5WhX9JAxb2Y7CfkyD262ItcAxuvc5Pc9xbmTd7oXA3w4R7J0WLwcxTvdfey3_fPEROiso.jpg

d7nytWnAaHu6j1oV0teLqhLSZkMMqFTvZQlSa4i9HEm72myTlTHRG_ZFGFzZhZ3t2mL3B_Fpnt6GyQs6dboskQvF.jpg

В администрации Ельца GOROD48 рассказали, что уже проводили выездные мероприятия на несанкционированную свалку. Однако привлечь конкретных лиц к ответственности пока невозможно — нет данных, позволяющих установить, кто именно сбрасывает в Каменья отходы.

При этом ликвидация свалки находится в числе приоритетных задач елецкой мэрии: её проведут, как только у администрации появятся необходимые на такую работу деньги.

Мерами административного воздействия — предупреждением или штрафом — проблему не решить, считают в мэрии.

— Решение проблемы во многом зависит и от сознательности самих жителей. Просим бережно относиться к окружающей среде, не допускать образования несанкционированных свалок и соблюдать правила обращения с отходами. Только совместными усилиями администрации и жителей можно добиться поддержания чистоты и порядка, — заключили в администрации.

Фото: vk.ru/speleocenter
пещеры
0
1
3
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить