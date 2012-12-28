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Общество
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19 минут назад
НЛМК приглашает школьников в профориентационную программу «ПроТехнологии»
Участники проекта познакомятся со специальностями ЛГТУ, узнают основы металлургического производства, 3D-моделирования и печати. Также в программе – экскурсия на комбинат и профориентационные занятия в Центре карьеры НЛМК.
Занятия в программе «ПроТехнологии» будут проходить 2 раза в неделю с ноября по апрель в Центре технического творчества «Новолипецкий». Заявки на участие принимаются до 31 октября по ссылке. Подробная информация по телефону: +7 (4742) 447-447. Обучение для школьников бесплатное, его финансирует комбинат.