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26
19 минут назад

НЛМК приглашает школьников в профориентационную программу «ПроТехнологии»

Программа открыта для десятиклассников, которые планируют поступать в ЛГТУ на направления «Металлургия», «Машиностроение» и «Энергетика».
Участники проекта познакомятся со специальностями ЛГТУ, узнают основы металлургического производства, 3D-моделирования и печати. Также в программе – экскурсия на комбинат и профориентационные занятия в Центре карьеры НЛМК.

Занятия в программе «ПроТехнологии» будут проходить 2 раза в неделю с ноября по апрель в Центре технического творчества «Новолипецкий». Заявки на участие принимаются до 31 октября по ссылке. Подробная информация по телефону: +7 (4742) 447-447. Обучение для школьников бесплатное, его финансирует комбинат.
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