В Липецкой области небольшие дожди пройдут местами

Погода остаётся заметно теплее нормы.





В ближайшие трое суток влияние антициклона с востока на погоду в Липецкой области будет усиливаться, небольшие дожди ожидаются лишь местами.Среднесуточные температуры составят 11–14 градусов тепла, что на 6–8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер восточный, 5–10 м/сек. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днём — от +16 до +21.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём слабый дождь. Температура воздуха ночью — от +8 до +10 градусов, днём — от +17 до +19.День 17 октября стал самым тёплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.