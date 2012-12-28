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Погода в Липецке
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55 минут назад
В Липецкой области небольшие дожди пройдут местами
Погода остаётся заметно теплее нормы.
Среднесуточные температуры составят 11–14 градусов тепла, что на 6–8 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер восточный, 5–10 м/сек. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днём — от +16 до +21.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём слабый дождь. Температура воздуха ночью — от +8 до +10 градусов, днём — от +17 до +19.
День 17 октября стал самым тёплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 9 градусов мороза.
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