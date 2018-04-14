МФК «ЛГТУ-Липецк» проиграл с разницей в 10 мячей: восемь голов забил один и тот же футболист

Кто подхватил упавшее знамя липецкого мини-футбола?

Липецкий мини-футбольный клуб в нынешнем сезоне продолжает коллекционировать поражения. Теперь среди них есть и такое – 1:11 в Рязани от местного «Элекса-Фаворита».

Писать о ходе игры нет смысла: почти все матчи липецкой команды в нынешнем сезоне похожи один на другой: соперники забивают, сколько захотят. Уже к перерыву счет был 4:1 в пользу хозяев, до игры занимавших скромное 9-е место в турнирной таблице высшей лиги. Во втором тайме рязанцы и не думали униматься.

В этой игре был установлен уникальный бомбардирский рекорд: 8 (!) голов в матче забил 28-летний Денис Голунов. «Дубль» на счету его партнера Алексей Петухова, еще один гол забил Руслан Мурашкин.

У липчан героем стал Александр Самохин – единственный в составе гостей, кому удалось отличиться в этом матче. При этом забил он чуть ли не с середины площадки: вратарь хозяев словно совсем не верил, что липчане смогут соорудить хотя бы один гол.

«ЛГТУ-Липецк» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице, при этом количество пропущенных мячей в 25-ти играх зашкаливает – 164! Т.е. в среднем липчане пропускают более 6 голов за игру!

Призрачные шансы финишировать не на самом дне таблицы появились у «ЛГТУ-Липецка» после того, как у его соперника по «подвалу» турнирной таблицы столичного «Динамо» сняли 6 очков за неисполнение контрактных обязательств перед сотрудниками. Но динамовцы все равно остались выше. Как бы не «топорщило перья» руководство клуба, сложно на что-либо надеяться, если твоим единственным достоинством являются недостатки других.

К слову, на матч в Рязань ездило всего шесть полевых игроков. Причина проста - при нынешнем руководстве клуба в нем никто не хочет играть.

По информации GOROD48, в следующем сезоне возможно появление в Липецке не одной, а двух или даже нескольких команд высшей лиги – притом в отличие от нынешних «соколят», действительно боеспособных. Вероятно, в эти команды уйдут и последние еще остающиеся в «ЛГТУ-Липецке» достойные игроки. А руководству Липецкого технического университета остается посоветовать впредь быть разборчивее в выборе тех, кому они доверяют команду со своей аббревиатурой в названии…