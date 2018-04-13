Благоустройство сквера на улице Ворошилова планируют завершить к лету

Руководство Липецка проинспектировало ход работ на одной из площадок, благоустраиваемых к Чемпионату мира по футболу-2018. Глава города Сергей Иванов побывал в сквере Ворошилова напротив стадиона «Металлург».

Как сообщает пресс-служба мэрии, несмотря на то, что работы на участке начались недавно, многое уже сделано. Как сообщил начальник городского управления строительства Сергей Косинов, с территории убрали асфальтовое и тротуарное покрытие, старые бордюры, проложили электропроводку для сетей наружного освещения. В ближайшие дни специалисты компании «СУ-1» - эта фирма выиграла конкурс на проведение комплекса мероприятий по благоустройству – займутся подготовкой основания для плиточного покрытия.

Плитка, которой решили замостить сквер, называется «Новый Липецк» и отличается от привычных для горожан миниатюрных «кирпичиков», тем, что состоит из деталей разных размеров, поэтому собирать её планируют как мозаику. Кроме того, на участке проведут работы по озеленению, оборудуют лавочки и световые опоры. Фонари в сквере будут похожи на те, что установлены на площади Театральной, единственное отличие – высота, в пешеходных зонах она составит порядка шести метров, у проезжей части – около одиннадцати.

Особое внимание уделят территории перед стадионом «Металлург». По проекту, там должны обустроить досуговую зону, где можно будет посидеть перед матчем, а также посмотреть трансляции соревнований или городских мероприятий – для этих целей оборудуют две площадки.

- Разноцветные вывески и реклама предприятий торговли будут портить облик обновлённого сквера, - считает глава города Сергей Иванов. – С представителями бизнеса надо проработать вопрос оформления фасадов зданий в едином стиле в соответствии с концепцией обустройства территории.

Соответствующие поручения даны представителям управления потребительского рынка и «Городского центра рекламы».

Благоустройство сквера Ворошилова и территории у стадиона «Металлург» обойдётся почти в 35 миллионов рублей. Средства выделят из городского и федерального бюджетов на условиях софинанирования. Работы планируют завершить к старту Чемпионата мира, который состоится в июне.



