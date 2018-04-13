Общество

сегодня, 19:15

Благоустройство сквера на улице Ворошилова планируют завершить к лету

5 423
#благоустройство
1
Благоустройство сквера на улице Ворошилова планируют завершить к лету

Руководство Липецка проинспектировало ход работ на одной из площадок, благоустраиваемых к Чемпионату мира по футболу-2018. Глава города Сергей Иванов побывал в сквере Ворошилова напротив стадиона «Металлург».

Как сообщает пресс-служба мэрии, несмотря на то, что работы на участке начались недавно,  многое уже сделано. Как сообщил начальник городского управления строительства Сергей Косинов, с территории убрали асфальтовое и тротуарное покрытие, старые бордюры, проложили электропроводку для сетей наружного освещения. В ближайшие дни специалисты компании «СУ-1» - эта фирма выиграла конкурс на проведение комплекса мероприятий по благоустройству – займутся подготовкой основания для плиточного покрытия.

Плитка, которой решили замостить сквер, называется «Новый Липецк» и отличается от привычных для горожан миниатюрных «кирпичиков», тем, что состоит из деталей разных размеров, поэтому собирать её планируют как мозаику. Кроме того, на участке проведут работы по озеленению, оборудуют лавочки и световые опоры. Фонари в сквере будут похожи на те, что установлены на площади Театральной, единственное отличие – высота, в пешеходных зонах она составит порядка шести метров, у проезжей части – около одиннадцати.

Особое внимание уделят территории перед стадионом «Металлург». По проекту, там должны обустроить досуговую зону, где можно будет посидеть перед матчем, а также посмотреть трансляции соревнований или городских мероприятий – для этих целей оборудуют две площадки.

- Разноцветные вывески и реклама предприятий торговли будут портить облик обновлённого сквера, - считает глава города Сергей Иванов. – С представителями бизнеса надо проработать вопрос оформления фасадов зданий в едином стиле в соответствии с концепцией обустройства территории.

Соответствующие поручения даны представителям управления потребительского рынка и «Городского центра рекламы».

Благоустройство сквера Ворошилова и территории у стадиона «Металлург» обойдётся почти в 35 миллионов рублей. Средства выделят из городского и федерального бюджетов на условиях софинанирования. Работы планируют завершить к старту Чемпионата мира, который состоится в июне.


img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
5 423
#благоустройство
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Анонимный Гей Виктор

2 минуты назад
Анонимный гей Виктор мечтает познакомится с красавчиком для приятного времяпрепровождения пишите rabinovich.moysha@yandex.ru
ответить

обязательно!!!

34 минуты назад
вебкамеры поставьте на стадионе 4 штуки ростелекомовские, чтобы можно было посмотреть тренировку и все такое...
ответить

кто бы сомневался

53 минуты назад
Мишаня Захаров у своего дома денежку осваивает....было бы удивительно - если где-нибудь на микрорайонах двор обустроили...
ответить

Зоолог

сегодня, 19:48
Сейчас у меня под окном срет собака. Собаки засрали весь город! Собачников - на субботник, говно убирать!
ответить

007

сегодня, 19:40
А почему в этом аукционе плитка заложена по 1200 рублей за м.кв. Что же это за золотой Новый Липецк? Счётная палата обязана проверить завышенную стоимость не только плитки, но и всего остального. Перевозки непонятные, золотые гранитные бордюры р другое.
ответить

Еще в рубрике

Подготовка площади Победы к торжествам 9 мая уже началась
#День Победы
5
Подготовка площади Победы к торжествам 9 мая уже началась

сегодня, 19:18

Общество
В Военном городке голубей кормят стеклом и пластиком
#мусор
13
В Военном городке голубей кормят стеклом и пластиком

сегодня, 16:12

Общество
Липецких работяг отправят отдыхать в Ставрополье
#тендер #отдых #путевка
11
Липецких работяг отправят отдыхать в Ставрополье

сегодня, 14:33

Общество
ЛГЭК покупает Лексус за 3,2 млн рублей
76
ЛГЭК покупает Лексус за 3,2 млн рублей

сегодня, 14:21

Общество
В Липецкой области спасли 900 человек
#112
5
В Липецкой области спасли 900 человек

сегодня, 14:00

Общество
Липецких подростков наказали за пропаганду нацистской символики
#религия #терроризм #экстремизм
16
Липецких подростков наказали за пропаганду нацистской символики

сегодня, 13:51

Общество