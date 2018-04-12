В Добром на торги выставили «дом терпимости»

Бывший особняк главы администрации района продается по цене в 8,5 тысяч рублей за квадратный метр.

В «Добровском официальном курьере», информационном бюллетне районной газеты «Знамя Октября», издающейся всего в несколько десятков экземпляров, появилось интересное объявление. На продажу выставлен дом общей площадью в 309,5 кв.м. по адресу: с Доброе, улица Октябрьская, 67 (без земельного участка) со стартовой ценой продажи всего в 2 640 000 рублей! То есть особняк на берегу реки Воронеж продается по цене липецкой «двушки».Эта сделка заточена, как кажется, под интересы одного покупателя - бывшего владельца этого дома, экс-руководителя районной администрации Анатолия Глазунова, который после выселения из него не расстается с надеждой на то, что его разлука с привычной средой обитания носит временный характер.Анатолия Глазунова, работающего первым заместителем руководителя областного управления ветеринарии, из дома поперли прошлой осенью заочным решением Липецкого районного суда. Истцом выступила администрация Добровского района, пожелавшая выселить ее бывшего главу из занимаемого им особняка и снятии с регистрационного учета. Так дом оказался в собственности муниципальной казны.История поисков права собственности Анатолием Глазуновым на шикарный коттедж с большой прилегающей территорией на берегу реки Воронеж началась 13 лет назад. Тогда, летом 2004 года, он как глава района издал распоряжение о выделении МУПу МПП ЖКХ «Добровское» (организацию возглавлял родной брат Анатолия Глазунова) земельного участка по улице Октябрьской для проектирования и строительства жилого дома. Под стройку было отдано 560 кв.м. земли в красивейшем месте райцентра.Дом строился будто бы никому, ведь хоромы, оцененные в смешные 1,6 млн рублей, в декабре 2008 года были переданы на баланс администрации села Доброе. Но бесхозяйным, говоря казенным языком, он был недолго - в июле 2009-го глава района Глазунов попросил мэра Доброго предоставить ему жилье как нуждающемуся. Уже через три недели Анатолий Иванович получил ордер на получение жилья вне очереди, хотя владел как земельным участком в 5313 кв.м. в селе Крутое Добровского района, где работал председателем одноименного СХПК и где уже обжил дом площадью 267 кв.м. дом, так и квартирой в Липецке в доме по улице Папина.Когда эта история благодаря стараниям жителя Доброго Юрия Сухотерина и GOROD48 стала достоянием общественности, в 2011 году прокуратура Добровского района обратилась в суд с иском о возвращении особняка в собственность районной администрации. Анатолий Глазунов согласился с доводами прокуратуры, заявив, что добровольно устранит нарушения закона. Но вскоре переданный в собственность администрации особняк был переведен по распоряжению того же Глазунова из состава муниципального жилого фонда в служебный, после чего один из заместителей главы района заселил в него своего шефа уже по договору найма - на время исполнения им обязанностей руководителя района.Только в апреле 2014-го областной суд по иску прокуратуры определил прекратить запись регистрации от 06.06.2013 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним права собственности Глазунова на это домовладение (земельный участок, на котором стоит особняк, оформлен на Анатолия Глазунова). А в СУ СК РФ по Липецкой области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, из-за действий чиновников из муниципальной собственности незаконно выбыл жилой дом (его назвали «домом терпимости» - то ли потому, что там, по слухам, были замечены женщины с пониженной социальной ответственностью, то ли потому, что власти сквозь пальцы смотрели на проказы чиновника), что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.После того, как следствие потопталось на месте и отступилось, Анатолий Глазунов вышел из обороны и пошел в наступление. Сначала он решил зайти в гости к Фемиде через жену: права на дом заявила Валентина Глазунова, а ответчиками по ее иску стали… ее муж и администрация района! Но так как Валентина Глазунова не ходила в процесс, районный суд оставил ее иск без движения. Потом пошел в суд и сам Глазунов. Причем он захотел не просто получить в собственность особняк, построенный на бюджетные деньги, но и потребовал доплатить ему из бюджета 3,6 млн рублей, якобы потраченных им на его строительство! Но так как в суд чиновник не ходил, его иск тоже остался без движения.И вот дом за очень смешные деньги выставлен на торги (один забор вокруг домовладения оценен в 3 млн рублей). Окончание подачи заявок на участие в аукционе - 7 мая. Сами торги пройдут 14 мая.Интересно, допустят ли районные власти к аукциону кого-то еще, кроме ветеринара Глазунова?