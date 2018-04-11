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Липецкая вечЁрка: афиша стыда, рост цен и потоп на парковке

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: афиша стыда, рост цен и потоп на парковке
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 11 апреля.

Максимальное внимание липчан было приковано к новости про афишу «Униона». Учреждение приглашало зрителей на День культуры. Но благое дело кончилось позором: две недели афиша висела в Сети с орфографической ошибкой.

Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями коммунальной аварии. Вчера в Липецке затапливало не только прибрежные территории, но и многоквартирный дом почти в центре города. Вода пришла на цокольный этаж жилого дома Балакирева, 1 и затопила подземную парковку и электрощитовую.

Оживленное обсуждение вызвало сообщение насчет твита Олега Королёва. Губернатор собирается убраться к маю. Чего и всем остальным желает.

Множество мнений собрала новость про отчет о выявленных нарушениях пожарной безопасности в торговых центрах Липецка. По состоянию на 10 апреля надзорные мероприятия проведены в 173 учреждениях, в рамках которых горрайпрокурорами вскрыто более 830 нарушений закона.

Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение про рост цен. Среди овощей и фруктов наибольшее увеличение цен отмечено на свеклу (на 48%), капусту (на 27%), морковь (на 24%), виноград (на 13%), бананы (на 10%), яблоки (на 6%).
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#обзор #события #вечЁрка

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