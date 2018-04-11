Общество

сегодня, 13:02

Прокуратура выявила 830 нарушений пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей

17 1106
#проверки #противопожарная безопасность
2
Прокуратура выявила 830 нарушений пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей

Липецкими прокурорами поставлен вопрос о приостановлении деятельности ТРЦ «Москва»,ТЦ «Ноябрьский», ТРЦ «Европа», ТЦ «Омега», ТРЦ «Липецк», ТЦ «Октябрьский», ТЦ «Универсальный» и ТЦ «Армада».

В прокуратуре Липецкой области состоялся брифинг, посвященный результатам прокурорских проверок безопасности торгово-развлекательных центров и иных объектов с массовым пребыванием людей.

Начальник управления облпрокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Зеленов А.Н. рассказал о выявленных нарушениях, а также ответил на многочисленные вопросы журналистов.

В частности, он сообщил, что по состоянию на 10 апреля надзорные мероприятия проведены в 173 учреждениях, в рамках которых горрайпрокурорами вскрыто более 830 нарушений закона.

Нарушения являются типичными для большинства проверенных объектов и заключаются в необученности персонала минимальным навыкам противопожарной безопасности, обустройстве эвакуационных выходов, затрудняющем экстренную эвакуацию людей в чрезвычайной ситуации, отсутствии аварийного освещения, сбоях в работе системы автоматического пожаротушения, отделки помещений горючими материалами и др.

В целях устранения выявленных нарушений  внесено 188 представлений, возбуждено 282 дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), в суды направлено 23 иска, в т.ч. 8 о приостановлении деятельности до устранения нарушений, предостережено 1 должностное лицо.

Так, в Липецке прокурорами поставлен вопрос о приостановлении деятельности ТРЦ «Москва»,ТЦ «Ноябрьский», ТРЦ «Европа», ТЦ «Омега», ТРЦ «Липецк», ТЦ «Октябрьский», ТЦ «Универсальный» и ТЦ «Армада», сообщает прокуратура Липецкой области.

 

17 1106
#проверки #противопожарная безопасность
2

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Меры где?

12 минут назад
А почему при таком количестве нарушений ещё не подал в отставку губернатор? Почему не возбуждены уголовные дела в отношении мэра, чиновников и инспекторов госпожнадзора? Или для этого обязательно должны погибнуть люди?!
ответить

Рома

28 минут назад
Они сами скоро закроються курс $ и € растет и скоро население ничего не сможет купить кроме хлеба и валенок
ответить

Ы

35 минут назад
Валя, снова бандитские разборки и стрельба
ответить

Ольга

36 минут назад
Ну и дальше , что? Предостережено 1 должностное лицо.ЭТО КАК ПОНИМАТЬ? Пальчиком погрозили айя-яй?
ответить

Валя

37 минут назад
Хозяева тц московские и кавказские бандиты они за свои магазины прокурорам и депутатам голову свернут
ответить

111

43 минуты назад
не закроют у владельцев денег море
ответить

гостья

44 минуты назад
Везде есть роспись того,, так и инспекторы раньше нарушений почему не видели))))) а теперь всё закрывать они хотят, мол они теперь молодцы, а дальше хоть потом))))) это Россия...моя хата с краю....нет бы сейчас вынести предписания и устранить все нарушения, а то людей на улицу, пятерки радуются и взвинчивают цены, а обувь с одеждой ломанемся на петровский рынок, там все равно барыги налоги не платят, ну хоть карманы набьют)))))
ответить

Масква

46 минут назад
Никто ничего не закроет,московской братве проще прокуроров перестрелять липицких
ответить

Сердобольный

48 минут назад
Где фамилии виновных и конретные посадки?
ответить

кинокритик

55 минут назад
Ну теперь бабла нарубят))))))
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке большое отключение холодной воды
#водоснабжение
1
В Липецке большое отключение холодной воды

27 минут назад

Общество
Липецкие чиновники снова опозорились
#ошибка #день культуры
33
Липецкие чиновники снова опозорились

сегодня, 12:26

Общество
Трамваи Липецка возят на 20% больше пассажиров
#Петровский мост #транспорт #трамвай
7
Трамваи Липецка возят на 20% больше пассажиров

сегодня, 12:12

Общество
Автопробег липецких писателей пересек горы Урала
#автопробег #писатели
Автопробег липецких писателей пересек горы Урала

сегодня, 11:33

Общество
Проблемы Липецка предлагают собирать в одном приложении
#приложение #инициатива
3
Проблемы Липецка предлагают собирать в одном приложении

сегодня, 11:22

Общество
Под Липецком подтопило новую базу отдыха
#заречье #паводок
15
Под Липецком подтопило новую базу отдыха

сегодня, 10:41

Общество