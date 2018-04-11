Прокуратура выявила 830 нарушений пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей

Липецкими прокурорами поставлен вопрос о приостановлении деятельности ТРЦ «Москва»,ТЦ «Ноябрьский», ТРЦ «Европа», ТЦ «Омега», ТРЦ «Липецк», ТЦ «Октябрьский», ТЦ «Универсальный» и ТЦ «Армада».

В прокуратуре Липецкой области состоялся брифинг, посвященный результатам прокурорских проверок безопасности торгово-развлекательных центров и иных объектов с массовым пребыванием людей.

Начальник управления облпрокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Зеленов А.Н. рассказал о выявленных нарушениях, а также ответил на многочисленные вопросы журналистов.

В частности, он сообщил, что по состоянию на 10 апреля надзорные мероприятия проведены в 173 учреждениях, в рамках которых горрайпрокурорами вскрыто более 830 нарушений закона.

Нарушения являются типичными для большинства проверенных объектов и заключаются в необученности персонала минимальным навыкам противопожарной безопасности, обустройстве эвакуационных выходов, затрудняющем экстренную эвакуацию людей в чрезвычайной ситуации, отсутствии аварийного освещения, сбоях в работе системы автоматического пожаротушения, отделки помещений горючими материалами и др.

В целях устранения выявленных нарушений внесено 188 представлений, возбуждено 282 дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), в суды направлено 23 иска, в т.ч. 8 о приостановлении деятельности до устранения нарушений, предостережено 1 должностное лицо.

Так, в Липецке прокурорами поставлен вопрос о приостановлении деятельности ТРЦ «Москва»,ТЦ «Ноябрьский», ТРЦ «Европа», ТЦ «Омега», ТРЦ «Липецк», ТЦ «Октябрьский», ТЦ «Универсальный» и ТЦ «Армада», сообщает прокуратура Липецкой области.