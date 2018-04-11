Старая врезка стала причиной потопа в Липецке

Вода затекла под фундамент дома и залила щитову с подземной парковкой.

Вчера в Липецке затапливало не только прибрежные территории, но и многоквартирный дом почти в центре города.



Вода пришла на цокольный этаж жилого дома Балакирева, 1 и затопила подземную парковку и электрощитовую. Из-за этого в доме было отключено электричество. А виной всему, по мнению жильцов дома, стали строительные работы по соседству.



Еще в пятницу рядом с домом начались земельные работы, и была повреждена труба водоснабжения. Техника сразу исчезла. А небольшой котлован рабочие прикрыли металлом. На пятый день грунт пропитался водой, и она нашла себе путь в цоколь нового жилого дома.



Естественно, владельцам квартир это все надоело и они вызвали специалистов ЛГЭК. Коммунальщики развели руками и объяснили, что им эта труба не принадлежит, поэтому исправлять им нечего. Они предположили, что поврежден водопровод одного из частных домов,

который был снесен под строительство будущей многоэтажки. Но, чтобы хоть как-то помочь людскому горю, воду перекрыли.



Пока проблема решилась временно, жильцы пытаются найти контакт с застройщиком, чтобы наконец прекратить затопление.





