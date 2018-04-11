Общество

сегодня, 08:00

Старая врезка стала причиной потопа в Липецке

5 1874
#коммунальная авария
Старая врезка стала причиной потопа в Липецке

Вода затекла под фундамент дома и залила щитову с подземной парковкой.

Вчера в Липецке затапливало не только прибрежные территории, но и многоквартирный дом почти в центре города.

Вода пришла на цокольный этаж жилого дома Балакирева, 1 и затопила подземную парковку и электрощитовую. Из-за этого в доме было отключено электричество. А виной всему, по мнению жильцов дома, стали строительные работы по соседству.

Еще в пятницу рядом с домом начались земельные работы, и была повреждена труба водоснабжения. Техника сразу исчезла. А небольшой котлован рабочие прикрыли металлом. На пятый день грунт пропитался водой, и она нашла себе путь в цоколь нового жилого дома.

Естественно, владельцам квартир это все надоело и они вызвали специалистов ЛГЭК. Коммунальщики развели руками и объяснили, что им эта труба не принадлежит, поэтому исправлять им нечего. Они предположили, что поврежден водопровод одного из частных домов,
который был снесен под строительство будущей многоэтажки. Но, чтобы хоть как-то помочь людскому горю, воду перекрыли.

Пока проблема решилась временно, жильцы пытаются найти контакт с застройщиком, чтобы наконец прекратить затопление.


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5 1874
#коммунальная авария

Комментарии (5)

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Витек

22 минуты назад
Строймастер жжет. Только все знают - это грунтовые воды. Геодезию изучать надо было. Там и летом воды хватает!
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Вован

24 минуты назад
Ну как это закончится как деньги брать все тут как тут а отвечать я не я и дата не моя .ведь перед тем как копать кто с кем то согласовывал
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Липецкий

40 минут назад
А где такая клица "Балакирева"?
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IVAN

56 минут назад
Город 48 - жертва ЕГЭ
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Липчанин1

сегодня, 08:16
Автор исправь название статьи
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