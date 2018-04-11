Общество
сегодня, 12:26
Липецкие чиновники снова опозорились
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Теперь «жертвой ЕГЭ» стало управление культуры.
Пользователь «Вконтакте» Майя Кузнецова заметила ошибку на афише празднования Дня культуры в Липецке. Листовка была выпущена под патронажем управления культуры и искусства Липецкой области.
Напомним, что ранее липчане заметили ошибку на предупреждающей об ограничениях табличке Петровского моста. Там значилось слово «огрОничено». На следующей же день липецкие дорожники признали свою ошибку, поблагодарили липчан за внимательность и пообещали заменить указатель.
Напомним, что ранее липчане заметили ошибку на предупреждающей об ограничениях табличке Петровского моста. Там значилось слово «огрОничено». На следующей же день липецкие дорожники признали свою ошибку, поблагодарили липчан за внимательность и пообещали заменить указатель.
33 3447
ттт
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