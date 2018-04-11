Общество

сегодня, 12:26

Липецкие чиновники снова опозорились

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#ошибка #день культуры
2
Липецкие чиновники снова опозорились

Теперь «жертвой ЕГЭ» стало управление культуры.

Пользователь «Вконтакте» Майя Кузнецова заметила ошибку на афише празднования Дня культуры в Липецке. Листовка была выпущена под патронажем управления культуры и искусства Липецкой области. 



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  Напомним, что ранее липчане заметили ошибку на предупреждающей об ограничениях табличке Петровского моста. Там значилось слово «огрОничено». На следующей же день липецкие дорожники признали свою ошибку, поблагодарили липчан за внимательность и пообещали заменить указатель.
33 3447
#ошибка #день культуры
2

Комментарии (33)

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ттт

4 минуты назад
одни знатоки суффиксов и падежей кругом, небось без авто проверки правописания и трех слов без ошибок не на коряботь.
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коррупция и кумовство

5 минут назад
коррупция и кумовство это слава синонимы к городу Липецку
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Анна Ванна

8 минут назад
А липецкие оГородники48 в каждой заметке по 3-5 ошибок допускают, но ведь они не считают, что позорятся! Посмотрите заголовки сегодняшних заметок!
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Грамотеи

9 минут назад
Проведите в администрации диктант для 5-го класса и увидите, что 80% чинуш получат двойки. Там колхозник на свекловоде сидит и трактористом погоняет.
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Елена

15 минут назад
Такие ошибки недопустимы. Это позор. К сожалению, это уже приобретает системность...
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Читатель

19 минут назад
Ну, бывают в жизни огорчения...
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ММ

24 минуты назад
ёпт, Я сообщала об ошибке, ее проигнорировали. То, что я размещаю на своей странице, является моим личным мнением и имеет право на существование. На мою страницу Вк заходит не так много липчан, чтобы через нее можно было раструбить о чем-то)))) Скажите спасибо тем, кто ищет новости о Липецке - он просто хорошо работает.
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/\/

33 минуты назад
выпороть розгами грамотея .
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учитель словесности

39 минут назад
ёпт, ты сам (или сама) серый(ая) двоечник(ца). Научись писать без ошибок, расставляя правильно знаки препинания, а потом брызгай желчью. Или образование не позволяет?
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Грамота точка ру

40 минут назад
А ещё Липчане удивились с какой скоростью город48 удаляет комментарии и банит ip адреса, вместо того чтобы в статьях исправлять свои ошибки. Вот только Вы быстрее грамоте обучитесь, чем меня забаните
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