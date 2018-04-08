Коммунальщики завалили могилы на кладбище опиленными ветвями

Пришедшие пасхальным утром на кладбище в Казинке были шокированы

Как сообщает липчанка Дарья, «…на кладбище опилили деревья, спиленные части деревьев не убрали, абсолютно все до одной могилы завалены пеньками, ветками и сучками, даже у некоторых могил не видно памятников. За некоторыми могилами ухаживают пожилые люди, которые не в состоянии разгрести эти завалы. Да и молодым только мужчинам под силу разгрести то, что оставили после себя те люди, которые занимались опиловкой деревьев. И ещё - ни одного мусорного контейнера на территории...»