Общество

49 минут назад

Коммунальщики завалили могилы на кладбище опиленными ветвями

3 829
#кладбища #уборка
Коммунальщики завалили могилы на кладбище опиленными ветвями

Пришедшие пасхальным утром на кладбище в Казинке были шокированы

Как сообщает липчанка Дарья, «…на кладбище опилили деревья, спиленные части деревьев не убрали, абсолютно все до одной могилы завалены пеньками, ветками и сучками, даже у некоторых могил не видно памятников. За некоторыми могилами ухаживают пожилые люди, которые не в состоянии разгрести эти завалы. Да и молодым только мужчинам под силу разгрести то, что оставили после себя те люди, которые занимались опиловкой деревьев. И ещё - ни одного мусорного контейнера на территории...»

img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
3 829
#кладбища #уборка

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

С Дачного

19 минут назад
Я звонила главе Казинской сельской администрации в пятницу она ответила,что до пасхи все уберут
ответить

Со стороны.

21 минуту назад
Это ВАРВАРСТВО!!! Каково родным и близким усопших увидеть такое в день Светлой Пасхи!!
ответить

Со стороны.

22 минуты назад
Это варварство! В день Светлой Пасхи всё это увидеть родным и близким усопших!
ответить

Еще в рубрике

Дороги остаются подтопленными у нескольких населенных пунктов Липецкой области
#подтопление #паводок
Дороги остаются подтопленными у нескольких населенных пунктов Липецкой области

сегодня, 09:23

Общество
Липецкий губернатор поздравил земляков с Пасхой
#Твиттер #губернатор #Пасха
Липецкий губернатор поздравил земляков с Пасхой

сегодня, 09:15

Общество
Благодатный огонь прибыл в Христорождественский собор
#Благодатный огонь #Пасха
Благодатный огонь прибыл в Христорождественский собор

сегодня, 01:22

Общество
Десятки липчан встречали Благодатный огонь в аэропорту
#Благодатный огонь #Пасха
14
Десятки липчан встречали Благодатный огонь в аэропорту

сегодня, 00:47

Общество
Делегация липчан получила Благодатный огонь
#Пасха #Благодатный огонь
Делегация липчан получила Благодатный огонь

вчера, 22:51

Общество
Липчане отправились за Благодатным огнём
#благодатный огонь
6
Липчане отправились за Благодатным огнём

вчера, 18:54

Общество