Делегация липчан получила Благодатный огонь

Частичку пасхального чуда скоро доставят в Липецк.

Липецкая делегация получила Благодатный огонь. Частичку пасхального чуда в аэропорт «Внуково» доставили представили фонда Андрея Первозванного. Специальный рейс прибыл в Москву из Иерусалима с опозданием почти на час, около 23.



Липчане одними из первых получили Благодатным огонь.



Наша делегация состоит из представителей НЛМК, организовавшей рейс из Липецка во Внуково, священнослужителей директора аэропорта. Для каждого них путь за Благодатным огнём - ответственная миссия. Так считает и иерей Серафим.



- Я впервые прибыл за Благодатным огнём. Эта возможность была передана мне Новолипецким металлургическим комбинатом. У меня захватывает дух от происходящего, ведь сюда столько людей пришло взять Благодатный огонь. И для меня очень радостно получить его буквально из первых рук. Действительно, это великое дело. Благодать огня - это некое божие присутствие. Как Господь говорил: «Там где двое или трое соберутся во имя моё, там и я среди них». А нас здесь намного больше. Невидимо рядом с нами присутствует сам Господь, и огонь тому есть свидетельство, - акцентирует иерей Серафим.



Ориентировочно борт с Благодатным огнём приземлится в Липецке около часа ночи. Первыми получить огонь в свои лампады смогут те, кто прибыл в это время встречать самолёт в аэропорт. Затем делегация с Благодатным огнём отправится в Христорождественский собор, где в эту ночь состоится главная пасхальная служба региона. Благодатный огонь будет передан митрополиту Никону и прихожанам.