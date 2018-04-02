Общество

сегодня, 16:49

Из-за нарушений пожарной безопасности потребуют закрыть 9 торговых центров Липецка

44 4141
#ТРЦ #проверка #трагедия в Кемерове
7
Из-за нарушений пожарной безопасности потребуют закрыть 9 торговых центров Липецка

Специалисты нашли свыше 300 нарушений пожарной безопасности в ТЦ и ТРЦ.

Вопрос с закрытием крупнейших торговых центров Липецка будет решаться через суд. И этот процесс займет далеко не один день.

Как стало известно GOROD48, итогом проверки торговых центров на предмет соблюдения пожарной безопасности стало выявление свыше 300 нарушений. В ходе 38 проверок специалисты нашли неисправности систем пожарной автоматики, отсутствие их обслуживания, не соответствие аппаратуры пожаротушения условиям применения (например, применение автоматических установок порошкового пожаротушения в местах массового пребывания людей - «Европа» на Советской, ТРЦ «Липецк»), нарушение требований пожарной безопасности к путям эвакуации (самовольные перепланировки под арендаторов без учета требований безопасности) и отсутствие разделения зданий противопожарными преградами.

Эксперты сделали неутешительные выводы. В срочном порядке надо приостанавливать работу девяти торговых центров Липецка. Это «Европа» на Советской, «Москва», «Ноябрьский», «Армада», «Октябрьский», «Универсальный», «Радуга», «Омега» и «Липецк». О ситуации доложат в ФСБ и главному федеральному инспектору по региону. Итоги проверок вскоре лягут на стол прокурора Липецкой области Константина Кожевникова.

Следующим этапом станет разбирательство в суде. Даже без бюрократических проволочек вопрос с закрытием торговых центров займет не один день. Людям в погонам нужно, как минимум, подготовить исковые заявления, обосновать их и заявить в суд. Но и это — не гарантия закрытия ТЦ и ТРЦ. Суд в праве как приостановить деятельность и на определенный срок, так и до устранения выявленных нарушений. Не исключено, что администрации торговых площадей начали работу над «ошибками» сразу же после проверок. Ведь закрытие - это финансовые потери и владельцев торговых площадей, и арендаторов. 

Напомним, массовая проверка торговых центров Липецка была инициирована прокуратурой и спасателям в прошлый понедельник. Внеплановые визиты — эхо трагедии в Кемерове. Там в ТЦ «Зимняя вишня» из-за пожара погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. В числе системных причин трагедии называют неэффективность системы противопожарного надзора и коррупцию. Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.
44 4141
#ТРЦ #проверка #трагедия в Кемерове
7

Комментарии (44)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Онкобольной

7 минут назад
Нлмк надо тоже закрыть ,весь город потравил ,одна онкология
ответить

12присяжных заседателей

13 минут назад
Запас прочности по бетону, при проектировании зданий, в СССР был 2,4 раза от максимальной нагрузке, а сейчас 1,2 , но сегодня и бетон не соответствует ГОСТ! ПРЕДОТВРАЩАЙТЕ!!!
ответить

ПЕРЕЦ

22 минуты назад
не закроют эти здания принадлежат богатым и влиятельным людям области да и москвы
ответить

12присяжных заседателей

23 минуты назад
...а потом дома из-за некачественного бетона будут рушиться(вместо бм400 есть бм200 мкр Елецкий, Победа, и , и т.д. и т. п.) И опять , после ЧП будем кулаками махать и искать крайнего! Борохов и Лихонин вы хоть интересуетесь прочьностью проб кубиков бетона на сжатие или верите на слово? Вы же технари! 80% бетона в Липецких МНОГОЭТАЖКАХ НЕ Соответствует марке!!!
ответить

Карусель

24 минуты назад
Клоуны, в Карусели на Гагарина всю дорогу запрещенные системы порошкового тушения "Тунгус" стояли. Неужели через десять лет опомнились.
ответить

Так нельзя

24 минуты назад
Оля, это паранойя.
ответить

Лео

25 минут назад
Липчанка, Никому двери в Малибу не мешают! Каждый год по несколько раз у нас тревога в " Малибу" и лавка с пироженными не мешает,там слева и справа минимум по 3 метра. Твоя жопа не пролезет?Около входа мёрзнут продавцы в отделе с животными,поработай там сама,взвой зимой и посмотрим на тебя. Выходов полно в Малибу и на минус первом и на минус втором и в Просторе огромный запасной выход.
ответить

Санчес

28 минут назад
Какие в администрации кооуны, еслиб некемерово теперь с со своих сшибайте + администрации
ответить

Алкаш

32 минуты назад
Нельзя закрывать торговые центры! Можно строить новые. Иначе по их количеству Липецк уступит Парижу.
ответить

Кирилл

32 минуты назад
Бугага, не думаю опять на ленту и Ривьеру вбросы ?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Зарплата в сфере торговли достигла 52544 рубля
#зарплата #торговля
1
Зарплата в сфере торговли достигла 52544 рубля

15 минут назад

Общество
Липецкая область презентовала в Совете Федерации опыт соцподдержки многодетных семей
#Совет Федераций
4
Липецкая область презентовала в Совете Федерации опыт соцподдержки многодетных семей

сегодня, 16:44

Общество
В Липецкой области за 2 месяца родилось 17 пар близнецов
#демография #близнецы
5
В Липецкой области за 2 месяца родилось 17 пар близнецов

сегодня, 16:26

Общество
Липецкий SPAR распродает все своё имущество
#аукцион #банкротство
11
Липецкий SPAR распродает все своё имущество

сегодня, 16:22

Общество
В Липецк из Москвы привезли двух львов
#зоопарк #львы
5
В Липецк из Москвы привезли двух львов

сегодня, 15:18

Общество
Липчан призывают поддержать всероссийский субботник
#экология
24
Липчан призывают поддержать всероссийский субботник

сегодня, 15:14

Общество