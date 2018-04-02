Общество
сегодня, 16:49
Из-за нарушений пожарной безопасности потребуют закрыть 9 торговых центров Липецка
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Специалисты нашли свыше 300 нарушений пожарной безопасности в ТЦ и ТРЦ.
Вопрос с закрытием крупнейших торговых центров Липецка будет решаться через суд. И этот процесс займет далеко не один день.
Как стало известно GOROD48, итогом проверки торговых центров на предмет соблюдения пожарной безопасности стало выявление свыше 300 нарушений. В ходе 38 проверок специалисты нашли неисправности систем пожарной автоматики, отсутствие их обслуживания, не соответствие аппаратуры пожаротушения условиям применения (например, применение автоматических установок порошкового пожаротушения в местах массового пребывания людей - «Европа» на Советской, ТРЦ «Липецк»), нарушение требований пожарной безопасности к путям эвакуации (самовольные перепланировки под арендаторов без учета требований безопасности) и отсутствие разделения зданий противопожарными преградами.
Эксперты сделали неутешительные выводы. В срочном порядке надо приостанавливать работу девяти торговых центров Липецка. Это «Европа» на Советской, «Москва», «Ноябрьский», «Армада», «Октябрьский», «Универсальный», «Радуга», «Омега» и «Липецк». О ситуации доложат в ФСБ и главному федеральному инспектору по региону. Итоги проверок вскоре лягут на стол прокурора Липецкой области Константина Кожевникова.
Следующим этапом станет разбирательство в суде. Даже без бюрократических проволочек вопрос с закрытием торговых центров займет не один день. Людям в погонам нужно, как минимум, подготовить исковые заявления, обосновать их и заявить в суд. Но и это — не гарантия закрытия ТЦ и ТРЦ. Суд в праве как приостановить деятельность и на определенный срок, так и до устранения выявленных нарушений. Не исключено, что администрации торговых площадей начали работу над «ошибками» сразу же после проверок. Ведь закрытие - это финансовые потери и владельцев торговых площадей, и арендаторов.
Напомним, массовая проверка торговых центров Липецка была инициирована прокуратурой и спасателям в прошлый понедельник. Внеплановые визиты — эхо трагедии в Кемерове. Там в ТЦ «Зимняя вишня» из-за пожара погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. В числе системных причин трагедии называют неэффективность системы противопожарного надзора и коррупцию. Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.
Как стало известно GOROD48, итогом проверки торговых центров на предмет соблюдения пожарной безопасности стало выявление свыше 300 нарушений. В ходе 38 проверок специалисты нашли неисправности систем пожарной автоматики, отсутствие их обслуживания, не соответствие аппаратуры пожаротушения условиям применения (например, применение автоматических установок порошкового пожаротушения в местах массового пребывания людей - «Европа» на Советской, ТРЦ «Липецк»), нарушение требований пожарной безопасности к путям эвакуации (самовольные перепланировки под арендаторов без учета требований безопасности) и отсутствие разделения зданий противопожарными преградами.
Эксперты сделали неутешительные выводы. В срочном порядке надо приостанавливать работу девяти торговых центров Липецка. Это «Европа» на Советской, «Москва», «Ноябрьский», «Армада», «Октябрьский», «Универсальный», «Радуга», «Омега» и «Липецк». О ситуации доложат в ФСБ и главному федеральному инспектору по региону. Итоги проверок вскоре лягут на стол прокурора Липецкой области Константина Кожевникова.
Следующим этапом станет разбирательство в суде. Даже без бюрократических проволочек вопрос с закрытием торговых центров займет не один день. Людям в погонам нужно, как минимум, подготовить исковые заявления, обосновать их и заявить в суд. Но и это — не гарантия закрытия ТЦ и ТРЦ. Суд в праве как приостановить деятельность и на определенный срок, так и до устранения выявленных нарушений. Не исключено, что администрации торговых площадей начали работу над «ошибками» сразу же после проверок. Ведь закрытие - это финансовые потери и владельцев торговых площадей, и арендаторов.
Напомним, массовая проверка торговых центров Липецка была инициирована прокуратурой и спасателям в прошлый понедельник. Внеплановые визиты — эхо трагедии в Кемерове. Там в ТЦ «Зимняя вишня» из-за пожара погибли 64 человека, в том числе — 41 ребенок. В числе системных причин трагедии называют неэффективность системы противопожарного надзора и коррупцию. Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.
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