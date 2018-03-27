Липчане не чувствуют себя в безопасности в торговых центрах

Люди не знают о запасных выходах и о том, что делать в случае пожара.

Как обычно у нас бывает, после ужасного по последствиям пожара 25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» МЧС и Генпрокуратура начали повсеместные повальные проверки противопожарной безопасности в подобных заведений (жуткая история пермского ночного клуба «Хромая лошадь» в 2011 году, в котором погибло вдвое больше людей, чем в Кемерово, ничему, похоже, никого не научила).Кампанейщина пришла и в Липецк. Сегодня утром представителей всех СМИ сориентировали на то, что в крупнейшем ТРЦ города, «Европе» на улице Советская, все заинтересованные в безопасности граждан ведомства проведут проверку соответствующих норм и правил. В ожидании представительной депутации людей в погонах корреспондент GOROD48 опросил нескольких посетителей «Европы».- Вы не боитесь находиться в крупных ТРЦ? Знаете ли вы о том, что делать во время пожара?Из шести респондентов GOROD48 только один мужчина знал, где в этом ТРЦ находятся аварийные выходы и что делать во время пожара. Остальные опрошенные не знали, где искать пути к отходу. И они в один голос говорили о том, что не чувствуют себя в безопасности.- Где у вас план эвакуации на случай ЧП? - поинтересовался GOROD48 у охранника «Европы», стоявшего у центрального входа в ТРЦ.- А вот! - мужчина отвел корреспондента к одному из бутиков за эскалатором и показал план эвакуации. На висевшем криво на простенке между магазинчиками плане в 80 см в высоту и в 40 см в ширину указаны все пути отхода из первого этажа здания. Понятно, что в случае ЧП этот план никто не найдет, но он пригодится потом, когда владельцам ТРЦ нужно будет объясняться со следствием.Представитель прокуратуры Советского района Александр Ильин рассказал, что Генпрокуратура проводит внеочередную проверку всех ТРЦ страны. Липецк - не исключение.В сопровождении специалистов МЧС прокурорский работник пошел по зданию, проверяя по пунктам его готовность к форс-мажорным обстоятельствам. Александр Ильин предостерег журналистов от поспешных выводов, сказав, что результаты комплексной проверки правил противопожарной безопасности сегодня оглашены не будут.Между тем корреспонденты наблюдали, как сотрудники МЧС проверяли пожарный гидрант у входа в ТРЦ со стороны улицы 8 Марта. Проверяющие открыли короб, в котором был свернутый пожарный рукав, нарастили его, раскатали, вывели на улицу через запасной выход и включили кран. Через несколько секунд в руках у пожарного шланг стал плеваться ржавой водой...