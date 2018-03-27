Общество

сегодня, 12:28

Липчане не чувствуют себя в безопасности в торговых центрах

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#"Зимняя вишня" #пожар
Липчане не чувствуют себя в безопасности в торговых центрах

Люди не знают о запасных выходах и о том, что делать в случае пожара.

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Как обычно у нас бывает, после ужасного по последствиям пожара 25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» МЧС и Генпрокуратура начали повсеместные повальные проверки противопожарной безопасности в подобных заведений (жуткая история пермского ночного клуба «Хромая лошадь» в 2011 году, в котором погибло вдвое больше людей, чем в Кемерово, ничему, похоже, никого не научила).

Кампанейщина пришла и в Липецк. Сегодня утром представителей всех СМИ сориентировали на то, что в крупнейшем ТРЦ города, «Европе» на улице Советская, все заинтересованные в безопасности граждан ведомства проведут проверку соответствующих норм и правил. В ожидании представительной депутации людей в погонах корреспондент GOROD48 опросил нескольких посетителей «Европы».

- Вы не боитесь находиться в крупных ТРЦ? Знаете ли вы о том, что делать во время пожара?

Из шести респондентов GOROD48 только один мужчина знал, где в этом ТРЦ находятся аварийные выходы и что делать во время пожара. Остальные опрошенные не знали, где искать пути к отходу. И они в один голос говорили о том, что не чувствуют себя в безопасности.

- Где у вас план эвакуации на случай ЧП? - поинтересовался GOROD48 у охранника «Европы», стоявшего у центрального входа в ТРЦ.

IMG_2098.JPG

- А вот! - мужчина отвел корреспондента к одному из бутиков за эскалатором и показал план эвакуации. На висевшем криво на простенке между магазинчиками плане в 80 см в высоту и в 40 см в ширину указаны все пути отхода из первого этажа здания. Понятно, что в случае ЧП этот план никто не найдет, но он пригодится потом, когда владельцам ТРЦ нужно будет объясняться со следствием.

Представитель прокуратуры Советского района Александр Ильин рассказал, что Генпрокуратура проводит внеочередную проверку всех ТРЦ страны. Липецк - не исключение.

В сопровождении специалистов МЧС прокурорский работник пошел по зданию, проверяя по пунктам его готовность к форс-мажорным обстоятельствам. Александр Ильин предостерег журналистов от поспешных выводов, сказав, что результаты комплексной проверки правил противопожарной безопасности сегодня оглашены не будут.

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Между тем корреспонденты наблюдали, как сотрудники МЧС проверяли пожарный гидрант у входа в ТРЦ со стороны улицы 8 Марта. Проверяющие открыли короб, в котором был свернутый пожарный рукав, нарастили его, раскатали, вывели на улицу через запасной выход и включили кран. Через несколько секунд в руках у пожарного шланг стал плеваться ржавой водой...
21 2254
#"Зимняя вишня" #пожар

Комментарии (22)

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Асос

27 секунд назад
Трусишка Джо, Двери -вертушки складываются при пожарной тревоге. по-идее даже автоматически
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Дуня с трудоднями

9 минут назад
На мой взгляд, именно этот ТЦ является самым безопасным в городе, но я не была в Ривьере - вроде бы новая постройка, может там лучше всё предусмотрели. А вообще то, в первую очередь, сажать надо пректировщиков и того кто утверждал проект, т.к. именно эти люди лучше всех должны разбираться в безопасности построенного здания, а всем остальным уже приходится подстраиваться под то, что уже построено и если на начальном этапе строительства не подумали о безопасности, то потом уже думать поздно, если только перестраивать.
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жирик сказал

14 минут назад
НЕ первый год, Да, так и должно быть. Ведь это РОССИЯ ! (c) Жириновский.
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Прохожий

15 минут назад
В ТЦ Москва, суета с огнетушителями - готовятся (где они были раньше интересно?), видимо туда еще не доехали с проверками.
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Стасик

15 минут назад
Дверь вертушка -это просто жесть!!!!!
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голова для еды

16 минут назад
в кемерово по 4(1 от администрации и 3 от выгодоприобретателя-миллионера) миллиона за ребенка(не сравнить с материнским капиталом!) заткнут рот недовольным холопам,имущество застраховано,а бабы еще нарожают-и вот оно счастье.до тупоголовых никогда не дойдет,что бороться надо с причинами,а не только с последствиями.
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небоскреб

17 минут назад
Mikl, ...верхние этажи по инструкции эвакуируются на крыши .
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Это штатная ситуация

18 минут назад
НЕ первый год, все в пределах допустимых норм))))
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кумовская идиократия

26 минут назад
главное в жизни настоящего хомо эректуса-срубить бабла,свалить на пенсию пораньше и/или свалить отсюда.после нас хоть потоп,плевать на всех.
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Трусишка Джо

28 минут назад
Николай, чем корреспонденты тупые? Нормальный вопрос задавал. А вот про двери-вертушки правильно в комменте сказано - ловушка ещё та!
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