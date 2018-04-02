Две школы Липецка будут учить детей-аутистов

Инклюзивное обучение будет осуществляться с 1 сентября с использованием модели «ресурсный класс».

Сегодня, 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Как сообщает департамент образования Липецка, с 1 сентября этого года в рамках реализации муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» впервые в двух школах города №№ 30, 60 будет организовано инклюзивное обучение детей с расстройством аутистического спектра с использованием модели «ресурсный класс».



Департамент образования осуществляет тесное сотрудничество с липецкой региональной общественной организацией родителей детей с расстройством аутистического спектра «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке». Этой организацией был подготовлен буклет «Что такое аутизм?» для распространения в образовательных учреждениях города.



Аутизм — это постоянное нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни и является следствием неврологического расстройства, сказывающегося на функционировании мозга. Аутизмом страдают люди независимо от пола, расовой принадлежности или социально-экономического положения. По данным Всемирной организации здравоохранения, расстройства аутистического спектра встречаются у одного из 68 детей в мире, тогда как еще три года назад соотношение было 1 к 88. Ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%. Причины этого расстройства до сих пор исследуются, в числе основных называются генетические и экологические, то есть наследственность и влияние окружающей среды.