Общество

сегодня, 10:13

Две школы Липецка будут учить детей-аутистов

4 1140
#образование
1
Две школы Липецка будут учить детей-аутистов

Инклюзивное обучение будет осуществляться с 1 сентября с использованием модели «ресурсный класс».

Сегодня, 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Как сообщает департамент образования Липецка, с 1 сентября этого года в рамках реализации муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» впервые в двух школах города №№ 30, 60 будет организовано инклюзивное обучение детей с расстройством аутистического спектра с использованием модели «ресурсный класс».

Департамент образования осуществляет тесное сотрудничество с липецкой региональной общественной организацией родителей детей с расстройством аутистического спектра «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке». Этой организацией был подготовлен буклет «Что такое аутизм?» для распространения в образовательных учреждениях города.

Аутизм — это постоянное нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни и является следствием неврологического расстройства, сказывающегося на функционировании мозга. Аутизмом страдают люди независимо от пола, расовой принадлежности или социально-экономического положения. По данным Всемирной организации здравоохранения, расстройства аутистического спектра встречаются у одного из 68 детей в мире, тогда как еще три года назад соотношение было 1 к 88. Ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%. Причины этого расстройства до сих пор исследуются, в числе основных называются генетические и экологические, то есть наследственность и влияние окружающей среды.
4 1140
#образование
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ясновидящая

7 минут назад
нужно в центре города такие классы открывать, а не возить детей через весь город. Да и детей на Елецком куча будет, "своих" хоть бы поместить, а тут еще с других районов дети. Не продуман данный вопрос
ответить

Пострадавший Гражданин

20 минут назад
Отлично, туда и отправим депутатов, принявших решение не продлевать карантин. Глядишь, извилины заработают, если, конечно, они вообще есть.
ответить

Сергей 13

сегодня, 10:34
Другими словами "бытие определяет сознание",влияние окружающей среды налицо.Правильно,бандерлогами как то грубовато звучит по отношению к своим избирателям,аутисты как то понежнее,грешно,типа,смеяться над убогими.
ответить

Ору

сегодня, 10:23
В 30 школе куча строительных нарушений, здоровым детям опасно, а аутистам самое то!
ответить

Еще в рубрике

Липецких автомобилистов просят объехать восемь улиц
#ремонт #маршрут
Липецких автомобилистов просят объехать восемь улиц

2 минуты назад

Общество
В Липецке эвакуировали ТРЦ «Ривьера»
В Липецке эвакуировали ТРЦ «Ривьера»

9 минут назад

Общество
Липецкие кладбища готовят к Пасхе
#кладбища #Пасха
1
Липецкие кладбища готовят к Пасхе

32 минуты назад

Общество
#Безработица
89% липецких безработных трудоустроены

40 минут назад

Общество
В Липецкой области глава администрации присвоила 32 метра профнастила
#присвоение #кража #мошенничество
3
В Липецкой области глава администрации присвоила 32 метра профнастила

49 минут назад

Общество
Липецкие школы ждет тотальная проверка
#качество #образование #тендер
12
Липецкие школы ждет тотальная проверка

сегодня, 10:36

Общество