«Застывшее время»: полеты квадрокоптера над заброшенными владениями принцессы Ольденбургской

Городок Рамонь в соседней Воронежской области известен не только среди туристов, но и среди сталкеров. Мы решили посетить заброшенные места в Рамони и ее окрестностях и полюбоваться с высоты на старинные постройки XIX века, когда-то принадлежавшие принцессе Ольденбургской.

Рамонский сахарный завод, внутри которого мы были в одном из наших выпусков, находится в низине за знаменитым замком принцессы Ольденбургской, племянницы царя Александра II и внучки Николая I. Заводу скоро будет 200 лет - он был построен в 1840 году, задолго до того, как хозяевами этих мест стали Ольденбургские. В начале завод производил всего шесть пудов сахара. В 1900 году с южной стороны завода уже по приказу принцессы Евгении Ольденбургской возвели пристройку фабрики конфет и шоколада.



Ещё один интересный заброшенный объект, связанный с именем Ольденбургских - имение в Ольгино. Так называли соседнее с Рамонью поместье, которое принцесса купила в качестве свадебного подарка своей невестке после того, как той не понравился выстроенный для неё уютный замок. Брак сына принцессы Ольденбургской с великой княгиней Ольгой Александровной Романовой, младшей дочери императора Александра III, был династическим и не принёс ни потомства, ни счастья - княгиня Ольга ушла к другому, а вот поместье осталось. После революции в имении устроили больницу с хирургическим центром. Она работала до 2007 года, а затем закрылась. Сегодня это заброшенный больничный городок.



Полетали и над старинным сельскохозяйственым техникумом в Берёзово. Он был открыт в 1909 году. После революции за знаниями сюда пришли не только юноши, но и девушки. В военные годы техникум эвакуировали в Тамбов, после войны студенты вернулись в родные пенаты, но опять ненадолго - в 1972 году техникум окончательно переехал, а здание осталось невостребованным.



