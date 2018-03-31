22 минуты назад
«Застывшее время»: полеты квадрокоптера над заброшенными владениями принцессы Ольденбургской
Городок Рамонь в соседней Воронежской области известен не только среди туристов, но и среди сталкеров. Мы решили посетить заброшенные места в Рамони и ее окрестностях и полюбоваться с высоты на старинные постройки XIX века, когда-то принадлежавшие принцессе Ольденбургской.
Ещё один интересный заброшенный объект, связанный с именем Ольденбургских - имение в Ольгино. Так называли соседнее с Рамонью поместье, которое принцесса купила в качестве свадебного подарка своей невестке после того, как той не понравился выстроенный для неё уютный замок. Брак сына принцессы Ольденбургской с великой княгиней Ольгой Александровной Романовой, младшей дочери императора Александра III, был династическим и не принёс ни потомства, ни счастья - княгиня Ольга ушла к другому, а вот поместье осталось. После революции в имении устроили больницу с хирургическим центром. Она работала до 2007 года, а затем закрылась. Сегодня это заброшенный больничный городок.
Полетали и над старинным сельскохозяйственым техникумом в Берёзово. Он был открыт в 1909 году. После революции за знаниями сюда пришли не только юноши, но и девушки. В военные годы техникум эвакуировали в Тамбов, после войны студенты вернулись в родные пенаты, но опять ненадолго - в 1972 году техникум окончательно переехал, а здание осталось невостребованным.
Едераст
Оля
Прокурор транспортный
ЕДРОС