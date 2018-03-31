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22 минуты назад

«Застывшее время»: полеты квадрокоптера над заброшенными владениями принцессы Ольденбургской

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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«Застывшее время»: полеты квадрокоптера над заброшенными владениями принцессы Ольденбургской

Городок Рамонь в соседней Воронежской области известен не только среди туристов, но и среди сталкеров. Мы решили посетить заброшенные места в Рамони и ее окрестностях и полюбоваться с высоты на старинные постройки XIX века, когда-то принадлежавшие принцессе Ольденбургской.

Рамонский сахарный завод, внутри которого мы были в одном из наших выпусков, находится в низине за знаменитым замком принцессы Ольденбургской, племянницы царя Александра II и внучки Николая I. Заводу скоро будет 200 лет - он был построен в 1840 году, задолго до того, как хозяевами этих мест стали Ольденбургские. В начале завод производил всего шесть пудов сахара. В 1900 году с южной стороны завода уже по приказу принцессы Евгении Ольденбургской возвели пристройку фабрики конфет и шоколада. 

Ещё один интересный заброшенный объект, связанный с именем Ольденбургских - имение в Ольгино. Так называли соседнее с Рамонью поместье, которое принцесса купила в качестве свадебного подарка своей невестке после того, как той не понравился выстроенный для неё уютный замок. Брак сына принцессы Ольденбургской с великой княгиней Ольгой Александровной Романовой, младшей дочери императора Александра III, был династическим и не принёс ни потомства, ни счастья - княгиня Ольга ушла к другому, а вот поместье осталось. После революции в имении устроили больницу с хирургическим центром. Она работала до 2007 года, а затем закрылась. Сегодня это заброшенный больничный городок.

Полетали и над старинным сельскохозяйственым техникумом в Берёзово. Он был открыт в 1909 году. После революции за знаниями сюда пришли не только юноши, но и девушки. В военные годы техникум эвакуировали в Тамбов, после войны студенты вернулись в родные пенаты, но опять ненадолго - в 1972 году техникум окончательно переехал, а здание осталось невостребованным.

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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Комментарии (4)

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Едераст

3 минуты назад
Ушатаем любое строение
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Оля

6 минут назад
Какая жалость, ездили в Рамонь на экскурсию, с замком все было в порядке, хотели в этом году поехать, но видимо увидим руины. Ужас
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Прокурор транспортный

16 минут назад
А разрешение на полет получили???
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ЕДРОС

19 минут назад
Но не пендрос.Задача поставлена И мы ее выполним.Развалим УСЕ.
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