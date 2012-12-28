Спящего на тротуаре мужчину обокрал прохожий – это записала камера
Ущерб составил 160 тысяч рублей.
Кража попала на запись камеры наблюдения, и вора вычислили.
«Утром 59-летний подозреваемый проходил по улице Льва Толстого в Липецке, где увидел сидящего на тротуаре мужчину. Подойдя к незнакомцу, он похитил его сумку. Телефон продал за 13 тысяч рублей, деньги потратил, остальные вещи выбросил», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Сейчас телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража», санкции которой — до пяти лет лишения свободы.
