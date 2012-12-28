Организаторш «прачечной» будут судить за отмывание 156 млн рублей

По данным следствия, две липчанки заработали на отмыве денег более 10,5 миллиона.



Передано в суд дело 39-ти и 45-летней липчанок, обвиняемых в нелегальных банковских операциях. По данным следствия, несколько лет назад женщины создали на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью, через которое затем обналичивали деньги клиентов.«Злоумышленницы оформляли с клиентами фиктивные сделки и получали на расчётные счета подконтрольной фирмы деньги, которые затем возвращали заказчикам за вычетом комиссии от 6 до 13 %. Общий оборот нелегального бизнеса составил более 156 млн рублей», — рассказали в областном управлении МВД.Схему раскрыли сотрудники УЭБиПК регионального УМВД в 2021 году.