23 минуты назад
Попавший в жуткое ДТП по вине дорожников водитель отсудил полмиллиона рублей
Дорожники компенсируют ущерб водителю спустя четыре года после случившегося.
Об этой аварии мы рассказывали. 3 января 2022 года в Липецком районе на 32-м километре дороги Липецк-Хлевное столкнулись «Киа Рио» и «Митсубиси». В ДТП пострадали пять человек: 24-летний водитель «Киа», его пассажирка и их ребенок, которому было всего несколько месяцев, а также пассажир «Митсубиси». Ещё одному пассажиру «Митсубиси» госпитализация не потребовалась. Здоровью водителя и двух пассажиров «Киа» был причинён тяжкий вред.
Как выяснилось в суде, одно из колес «Киа» попало в срез асфальтового покрытия, машина ушла в неуправляемый занос и выехала навстречу «Митсубиси».
При этом было установлено, что водитель «Киа» не имел возможности предотвратить ДТП, даже несмотря на то, что снизил скорость до 35 км/ч при разрешенной скорости 90 км/ч: предупреждающих знаков о дорожных работах на трассе не оказалось.
«Ранее вина ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» уже была установлена вступившим в силу решением Советского районного суда Липецка о взыскании с него компенсации морального вреда в пользу пострадавших в спорном ДТП лиц. Несмотря на это учреждение обжаловало решение суда о взыскании компенсации причиненного материального ущерба, называя себя ненадлежащим ответчиком. Но обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Они не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица», — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Добавим, что водители даже предупреждали друг друга об опасностях на трассе Хлевное-Липецк в связи с ремонтом дороги. 2 января на 32-м километре дороги Хлевное-Липецк несколько машин улетело с проезжей части, и попавшие в аварии водители также винили во всём снятый кусок асфальта. 2 января в кювет съехали автомобиль «Лада Гранта» и через 10 минут по такой же траектории — «Лада Ларгус», которая врезалась в «Ладу Калину» уже в кювете.
Фото - vk.com/zadonskmycity
