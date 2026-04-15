Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
1277
сегодня, 09:03
3

Автомобиль «Сузуки» пробил ограждение после столкновения с автобусом в центре Липецка

ДТП произошло на съезде с площади Победы в сторону улицы Терешковой.

Утром 15 апреля на площади Победы в Липецке произошло столкновение автобуса, следовавшего по 352-му маршруту, и автомобиля «Сузуки».

По словам очевидцев, легковушка выскочила перед автобусом в сторону улицы Терешковой. Водитель городского транспорта начал тормозить, чтобы избежать столкновения, но не успел. 

— От удара «Сузуки» развернуло и машина влетела в ограждение у подземного пешеходного перехода, после чего одна секция забора отлетела. Пассажиры автобуса после столкновения организованной толпой пошли по проезжей части в сторону центрального рынка, — рассказал очевидец.
ДТП
автобус
0
1
2
2
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
...
33 минуты назад
550 регион. Наверное, у него свои правила вождения.
Ответить
Маруся
сегодня, 09:25
Слава Богу, не 12-й подбился. 352-е очень часто ходят; им нужно было идти в противоположную сторону, на остановку, расположенную на Советской, — там бы сели в другой 352-й без повторной оплаты.
Ответить
что опять
сегодня, 09:20
где интернет 900 р. в месяц коту под хвост
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить