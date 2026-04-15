Автомобиль «Сузуки» пробил ограждение после столкновения с автобусом в центре Липецка

В вашем браузере отключен JavaScript

Утром 15 апреля на площади Победы в Липецке произошло столкновение автобуса, следовавшего по 352-му маршруту, и автомобиля «Сузуки».По словам очевидцев, легковушка выскочила перед автобусом в сторону улицы Терешковой. Водитель городского транспорта начал тормозить, чтобы избежать столкновения, но не успел.— От удара «Сузуки» развернуло и машина влетела в ограждение у подземного пешеходного перехода, после чего одна секция забора отлетела. Пассажиры автобуса после столкновения организованной толпой пошли по проезжей части в сторону центрального рынка, — рассказал очевидец.