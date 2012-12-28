Погибшей в Ельце женщине было 45 лет
Происшествия
День смертей: на дорогах области за сутки погибли четыре человека
Происшествия
Один из пострадавших во время ночной атаки БПЛА находится в тяжелом состоянии
Происшествия
Самого тяжелого раненого при атаке БПЛА в Ельце санавиацией направят в областную больницу
Происшествия
Вчерашнюю аварию на Октябрьском мосту обсудили в горсовете
Общество
Липчанин заряжал электромобиль через окно — злая соседка перерезала кабель
Общество
«Ночной шум, крики, громкая музыка, визг тормозов… А мы хотим спокойно жить и спать!»
Общество
Новая популярная схема воровства: не пробивать товары на кассе самообслуживания
Происшествия
Какой еще автобусный маршрут нужен Липецку?
Говорит Липецк
Погоню за выехавшим на встречку «Харлеем» записали камеры наблюдения
Происшествия
Читать все
Вчерашнюю аварию на Октябрьском мосту обсудили в горсовете
Общество
Отец и сын попали в реанимацию с сильными ожогами: мужчины разрезали бочку и она взорвалась
Происшествия
Самого тяжелого раненого при атаке БПЛА в Ельце санавиацией направят в областную больницу
Происшествия
Сезон открыт: 188 жителей Липецкой области пострадали от укусов клещей
Здоровье
За две бутылки коньяка придётся отсидеть два месяца в колонии общего режима
Происшествия
Ельчанину разрешили не возвращать банку 62 000 рублей
Общество
Спящего на тротуаре мужчину обокрал прохожий – это записала камера
Происшествия
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, потоп в городе и требуются новые автобусные рейсы
Общество
«Шевроле» перевернулся на сельской дороге
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
«Шевроле» перевернулся на сельской дороге

В аварии пострадала женщина-водитель.

Днем 14 апреля в Усманском округе на дороге Усмань – Московка – Дрязги 35-летняя женщина за рулем «Шевроле» не справилась с управлением и съехала в кювет. Женщина получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

Еще одно ДТП произошло в Липецком районе на подъездной дороге трассы «Дон» к Липецку: столкнулись «ВАЗ» под управлением 73-летнего водителя и «Киа» с 60-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 61-летняя пассажирка «Киа», госпитализация ей не понадобилась.

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 34 столкновения автомобилей, они обошлись без пострадавших. 

«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3833 нарушений ПДД. 

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности — 55. 

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3525 случаев, в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 101 нарушение», — рассказали в Госавтоинспекции. 

авария
ДТП
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
