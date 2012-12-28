«Шевроле» перевернулся на сельской дороге

В аварии пострадала женщина-водитель.



Днем 14 апреля в Усманском округе на дороге Усмань – Московка – Дрязги 35-летняя женщина за рулем «Шевроле» не справилась с управлением и съехала в кювет. Женщина получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.Еще одно ДТП произошло в Липецком районе на подъездной дороге трассы «Дон» к Липецку: столкнулись «ВАЗ» под управлением 73-летнего водителя и «Киа» с 60-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 61-летняя пассажирка «Киа», госпитализация ей не понадобилась.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 34 столкновения автомобилей, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 3833 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности — 55.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3525 случаев, в том числе превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 101 нарушение», — рассказали в Госавтоинспекции.