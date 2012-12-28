На стройке погиб 21-летний слесарь-монтажник: дело дошло до суда
На скамье подсудимых — двое коллег парня.
Об этом несчастном случае мы рассказывали. Утром 5 июля 2022 года при замене элементов вертикальных кристаллизаторов на территории сахарного завода погиб 21-летний слесарь-монтажник: парень, выполнявший работы на высоте 20 метров, сорвался с площадки. Следствие полагает, что имело место нарушение техники безопасности при работах на высоте, отсутствие надлежащего контроля действий бригады и организации рабочего процесса.
«По данным следствия, являясь лицами, ответственными в строительной организации за соблюдение требований охраны труда при производстве работ на заводе, они не обеспечили безопасного выполнения задач по ремонту оборудования на высоте, в результате чего произошло падение 21-летнего слесаря-монтажника, который от полученных травм скончался», — сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области.
Следствие пришло к выводу, что на стройке было нарушено сразу несколько требований безопасности, в том числе отсутствовала страховка у работавшего на большой высоте монтажника.
