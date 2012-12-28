Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
1725
сегодня, 12:08
3

На стройке погиб 21-летний слесарь-монтажник: дело дошло до суда

На скамье подсудимых — двое коллег парня.

Добринский районный суд принял к производству уголовное дело двух бывших сотрудников строительной компании. 35-летний и 67-летний мужчины обвиняются в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части второй статьи 143 УК РФ).

Об этом несчастном случае мы рассказывали. Утром 5 июля 2022 года при замене элементов вертикальных кристаллизаторов на территории сахарного завода погиб 21-летний слесарь-монтажник: парень, выполнявший работы на высоте 20 метров, сорвался с площадки. Следствие полагает, что имело место нарушение техники безопасности при работах на высоте, отсутствие надлежащего контроля действий бригады и организации рабочего процесса.

«По данным следствия, являясь лицами, ответственными в строительной организации за соблюдение требований охраны труда при производстве работ на заводе, они не обеспечили безопасного выполнения задач по ремонту оборудования на высоте, в результате чего произошло падение 21-летнего слесаря-монтажника, который от полученных травм скончался», — сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области.

Следствие пришло к выводу, что на стройке было нарушено сразу несколько требований безопасности, в том числе отсутствовала страховка у работавшего на большой высоте монтажника.
несчастный случай
техника безопасности
1
2
5
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сахар
11 минут назад
Так я не понял ответят коллеги слесаря или хотя бы инженер какой ни будь
Ответить
Фунтик
20 минут назад
От судьбы не уйдёшь, если с высоты не упанишь ,так в яму провалишься
Ответить
Буквоед
сегодня, 12:24
Соблюдайте Правила техники безопасности,они написаны кровью!
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить