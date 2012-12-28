В Липецке появился еще один каскад фонтанов

Правда, коммунальный.

Сегодня на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе заработал новый каскадный фонтан: вода полилась со ступенек у дома № 10. Смотрится красиво, если не учитывать, что фонтан коммунальный!Его источник, похоже, находится под асфальтовой латкой.Вблизи чувствуется неприятный запах. В «РВК-Липецк» GOROD48 рассказали, что сеть в которой образовалась течь, компании не принадлежит.