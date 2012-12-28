На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

15 апреля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители восьми улиц, сообщили в компании.

С 10:00 холодную воду отключат в домах № 12 по улице Хорошавина, №№ 17, 19, 25, 29а, 31, 27, 29, 23, 37, 31а, 37/1 по улице Терешковой, №№ 5, 5 стр.1, 8, 11, 11в по улице Исполкомовской, в частном секторе улиц Исполкомовской, Кротевича, Щорса, Чайковского, 30 лет Октября, по проезду Лузана.Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.15 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 12:00 отключат электричество в домах №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 по улице Верхней Логовой, № 22 в Кузнечном переулке, обесточат улицы Большие ключи, Ворошилова, Каменный лог, Трудовую.