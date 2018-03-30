Полицейские поймали юных автоворов

Полицейские предполагают, что задержанные причастны к серии краж.

В ночь на 30 марта на территории хлебозавода №5 из автомобиля «ВАЗ-2106» украли аккумулятор.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска задержаны предполагаемые участники преступления - двое молодых людей. У них найдено похищенное.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанные молодые люди отрабатываются на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города Липецка.



