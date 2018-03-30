сегодня, 15:46
Полицейские поймали юных автоворов
Полицейские предполагают, что задержанные причастны к серии краж.
В ночь на 30 марта на территории хлебозавода №5 из автомобиля «ВАЗ-2106» украли аккумулятор.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска задержаны предполагаемые участники преступления - двое молодых людей. У них найдено похищенное.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанные молодые люди отрабатываются на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города Липецка.
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