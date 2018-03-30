Происшествия

сегодня, 15:46

Полицейские поймали юных автоворов

15 1392
#кража
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Полицейские поймали юных автоворов

Полицейские предполагают, что задержанные причастны к серии краж.

В ночь на 30 марта на территории хлебозавода №5 из автомобиля «ВАЗ-2106» украли аккумулятор.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, сотрудниками уголовного розыска задержаны предполагаемые участники преступления - двое молодых людей. У них найдено похищенное. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанные молодые люди отрабатываются на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города Липецка.


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15 1392
#кража
1

Комментарии (15)

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ванек

4 минуты назад
а вчера статья было начал с кражи угон побои потм просто зрезал мужика, и ведь не бедствуют, не запа*ло сами на приоре а пенсинера на 2106 обокрали
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Ваш тренер

13 минут назад
Обсосы малолетние!!!
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Артурчик

26 минут назад
Камне на рынок я их научу деньги заробатовать, возьму подкрышник.
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МИД Лавров

26 минут назад
Дебилы мля,не воруйте рядом со своим жилищем!!!
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Вчера сена клок

37 минут назад
А сегодня вилы в бок
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Милена

40 минут назад
Подонки!
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Антон Викторович

48 минут назад
Один с Сырского Рудника другой Меркулова, 31.
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В натуре

50 минут назад
Руки,ноги поломать и отпустить.
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Епать Копать

52 минуты назад
Сколько им годков и с какого района эти крысы городские,кто в курсе?
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Интересно

54 минуты назад
А не эти ли кидоры тазы по ночам поджигают и бенз сливают.?
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