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сегодня, 12:35

В женской колонии прошел конкурс красоты

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#УФСИН
В женской колонии прошел конкурс красоты

В исправительной колонии №7, расположенной в селе Новоугляновка Усманского района Липецкой области, прошел конкурс «Мисс Весна 2018» среди осужденных женщин.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Липецкой области, шестеро участниц конкурса - осужденные женщины из исправительной колонии №7, тюрьмы №2 Ельца и следственного изолятора №1 Липецка, состязались в конкурсах «дефиле» (умении держаться на сцене, прическа, макияж, платье конкурсантки), «визитная карточка» (рассказ о себе и родном городе), «золушка» (конкурсантка должна пришить пуговицу, перебрать крупу, приготовить овощной салат), «зажги свою звезду» (оцениваются творческие способности конкурсанток).

Женщины были рады предоставленной возможности впервые за долгое время вновь надеть красивые платья, туфли на каблуках, накраситься и сделать красивую прическу.

Корону и титул «Мисс Весна 2018» получила Яна Овчинникова, осуждённая из исправительной колонии №7. Девушка очень рада победе. Дома за неё болели родственники, они знали об участии в конкурсе и поддерживали. Свою победу Яна посвятила родителям.


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#УФСИН

Комментарии (13)

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фууууууууууууууууууууууууууу

2 минуты назад
е...ть мой лысый череп ,какие красавицы
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Гидравлический Ампер

2 минуты назад
Мисс Мужебаб 2018)))
ответить

а

14 минут назад
Никита, лучшие главбухи давно в загранке
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ДРОНОВ

16 минут назад
Девки звери да.
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равпарпаы

18 минут назад
пилотки просто привосходны продавцы дури и душегубки
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Никита

25 минут назад
да это же лучшие главбухи области!
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Воровайки

28 минут назад
гость, понюхай попку носиком, прикинься киса пёсиком...уууух
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гость

30 минут назад
молодцы руководство колонии,они этим доказывают,что там тоже люди
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ну-ну,знаем, зачем эти конкурсы,

32 минуты назад
гость, проводятся
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гость

37 минут назад
Дронов- довольный. Первые места кто занимают проходят через жюри. Вот и дронов довольный....
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