В женской колонии прошел конкурс красоты

В исправительной колонии №7, расположенной в селе Новоугляновка Усманского района Липецкой области, прошел конкурс «Мисс Весна 2018» среди осужденных женщин.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Липецкой области, шестеро участниц конкурса - осужденные женщины из исправительной колонии №7, тюрьмы №2 Ельца и следственного изолятора №1 Липецка, состязались в конкурсах «дефиле» (умении держаться на сцене, прическа, макияж, платье конкурсантки), «визитная карточка» (рассказ о себе и родном городе), «золушка» (конкурсантка должна пришить пуговицу, перебрать крупу, приготовить овощной салат), «зажги свою звезду» (оцениваются творческие способности конкурсанток).

Женщины были рады предоставленной возможности впервые за долгое время вновь надеть красивые платья, туфли на каблуках, накраситься и сделать красивую прическу.

Корону и титул «Мисс Весна 2018» получила Яна Овчинникова, осуждённая из исправительной колонии №7. Девушка очень рада победе. Дома за неё болели родственники, они знали об участии в конкурсе и поддерживали. Свою победу Яна посвятила родителям.



