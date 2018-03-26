Общество
сегодня, 10:24
В Липецкой области внедрят стандарты поддержки добровольчества
Регион стал пилотным по внедрению стандартов поддержки волонтеров
27 марта состоится заседание администрации Липецкой области по вопросу «О внедрении стандарта поддержки добровольчества в Липецкой области», сообщает Центр развития добровольчества Липецкой области.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации о разработке плана мероприятий по развитию волонтерского движения, включающего мероприятия по разработке стандартов взаимодействия волонтеров с органами государственной власти Российской Федерации и организациями, Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на основе лучших практик государственной поддержки добровольчества в России и за рубежом разработан стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах. Липецкая область вошла в число регионов, изъявивших желание стать пилотной площадкой по внедрению Стандарта.
Стандарт включает в себя 9 шагов:
1. Принятие регламента взаимодействия региональных органов государственной власти с социальными некоммерческими организациями, добровольческими (волонтерскими) организациями.
2. Назначение ответственного за развитие добровольчества (волонтерства) в регионе на уровне не ниже заместителя главы субъекта Российской Федерации.
3. Создание Совета по вопросам добровольчества (волонтерства).
4. Открытие ресурсных (добровольческих) центров.
5. Предоставление субсидий и грантов добровольческим организациям.
6. Оказание информационной поддержки и популяризация добровольчества (волонтерства).
7. Подготовка добровольцев (волонтеров) и должностных лиц.
8. Разработка мер поощрения добровольцев (волонтеров).
9. Оценка внедрения Стандарта.
Планируется, что в результате внедрения Стандарта будут созданы необходимая инфраструктура и инструменты для поддержки добровольчества, возрастет доля населения региона, вовлеченного в добровольчество, число благополучателей, получающих помощь добровольцев и/или объем их услуг. За счет реализации совместных добровольческих программ бизнеса, некоммерческих и образовательных организаций в социальную сферу будут привлечены дополнительные внебюджетные средства.
В Липецкой области велась активная работа по развитию добровольчества до внедрения Стандарта, благодаря чему часть шагов в разной степени уже выполнена.
Для дальнейшего внедрения Стандарта необходимо: активно использовать ЕИС «Добровольцы России» для размещения предложений для добровольцев (волонтеров); создать и реализовать программы подготовки добровольцев (волонтеров); назначить сотрудников ответственных за работу с добровольцами (волонтерами) во всех отраслевых исполнительных органах государственной власти; создать и реализовать программу подготовки по работе с добровольцами (волонтерами) для должностных лиц отраслевых исполнительных органов государственной власти и сотрудников подведомственных им учреждений; разработать и принять порядок взаимодействия органов исполнительной власти Липецкой области, подведомственных им госучреждений с добровольческими организациями и порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с добровольческими организациями (после принятия Постановления Правительства РФ об утверждении общих требований к порядку взаимодействия); разработать порядок дальнейших действий по реализации пунктов Стандарта.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации о разработке плана мероприятий по развитию волонтерского движения, включающего мероприятия по разработке стандартов взаимодействия волонтеров с органами государственной власти Российской Федерации и организациями, Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на основе лучших практик государственной поддержки добровольчества в России и за рубежом разработан стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах. Липецкая область вошла в число регионов, изъявивших желание стать пилотной площадкой по внедрению Стандарта.
Стандарт включает в себя 9 шагов:
1. Принятие регламента взаимодействия региональных органов государственной власти с социальными некоммерческими организациями, добровольческими (волонтерскими) организациями.
2. Назначение ответственного за развитие добровольчества (волонтерства) в регионе на уровне не ниже заместителя главы субъекта Российской Федерации.
3. Создание Совета по вопросам добровольчества (волонтерства).
4. Открытие ресурсных (добровольческих) центров.
5. Предоставление субсидий и грантов добровольческим организациям.
6. Оказание информационной поддержки и популяризация добровольчества (волонтерства).
7. Подготовка добровольцев (волонтеров) и должностных лиц.
8. Разработка мер поощрения добровольцев (волонтеров).
9. Оценка внедрения Стандарта.
Планируется, что в результате внедрения Стандарта будут созданы необходимая инфраструктура и инструменты для поддержки добровольчества, возрастет доля населения региона, вовлеченного в добровольчество, число благополучателей, получающих помощь добровольцев и/или объем их услуг. За счет реализации совместных добровольческих программ бизнеса, некоммерческих и образовательных организаций в социальную сферу будут привлечены дополнительные внебюджетные средства.
В Липецкой области велась активная работа по развитию добровольчества до внедрения Стандарта, благодаря чему часть шагов в разной степени уже выполнена.
Для дальнейшего внедрения Стандарта необходимо: активно использовать ЕИС «Добровольцы России» для размещения предложений для добровольцев (волонтеров); создать и реализовать программы подготовки добровольцев (волонтеров); назначить сотрудников ответственных за работу с добровольцами (волонтерами) во всех отраслевых исполнительных органах государственной власти; создать и реализовать программу подготовки по работе с добровольцами (волонтерами) для должностных лиц отраслевых исполнительных органов государственной власти и сотрудников подведомственных им учреждений; разработать и принять порядок взаимодействия органов исполнительной власти Липецкой области, подведомственных им госучреждений с добровольческими организациями и порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с добровольческими организациями (после принятия Постановления Правительства РФ об утверждении общих требований к порядку взаимодействия); разработать порядок дальнейших действий по реализации пунктов Стандарта.
чкал
Бывалый
Ишачить получается