Легенда «Металлурга» будет спасать от вылета украинский клуб

Александр Мартюк в Липецке промышлял "допингом".

Клуб первого дивизиона чемпионата Украины «Сумы» пригласил в свой тренерский штаб небезызвестного липецким болельщикам 45-летнего специалиста Александра Мартюка.

Мартюк – игрок того самого «золотого» «Металлурга», который в 1996 году выиграл турнир в зоне «Центр», а на следующий год показал наивысший результат клуба в чемпионатах России, заняв 2-е место в российском первом дивизионе (нынешней ФНЛ). Александр действовал на позиции крайнего защитника: провел за два сезона в красно-черной майке 70 игр в чемпионате, забил 3 гола, плюс участвовал в пяти играх Кубка России. Являл собой образец надежности в обороне и пример «двужильного» игрока, который все 90 минут способен бороздить свою бровку, эффективно подключаясь к атакам. В одном из интервью Мартюк признался, что играть хорошо ему помогает «допинг», а именно – украинское сало, которое ему привозят с малой родины.

Уроженец Донецкой области играл также в «Шахтере», нижегородских «Торпедо-Виктории» и «Локомотиве», хабаровской «СКА-Энергии», украинских «Металлурге» (Донецк), «Сталь» (Днепропетровски). Завершил карьеру в 2005 году. После этого работал тренером в ряде украинских клубов.

В «Сумах» Мартюк будет помогать Сергею Золотницокму, который принял клуб зимой. Задача у тренерского штаба непростая: спасти команду от вылета во вторую лигу. Пока «Сумы» идут на 16-м месте (в первом дивизионе Украины выступают 18 команд, вылетают 4), но отставание от спасительной 14-й строчки составляет всего 1 очко. Впереди еще 12 туров. Первый матч в весенней части чемпионата «Сумы» сыграют 24 марта в гостях у харьковского «Гелиоса».

На фото footboom.com Мартюк не особенно изменился внешне по сравнению с двумя славными годами в Липецке.