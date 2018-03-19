Горожане проголосовали за Нижний парк, Каменный лог и набережную

Более ста тысяч горожан участвовали в параллельных с президентскими выборах общественных пространств.

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка главный архитектор города Татьяна Азова сообщила о том, что на выборах городских пространств, проходивших одновременно с президентскими выборами, подавляющее большинство липчан проголосовало за Нижний парк, Каменный лог и набережную реки Воронеж.



- Нам необходимо думать о рабочей документации по набережной: очень много молодежи проголосовало именно за этот проект, - сказал глава Липецка Сергей Иванов.

Окончательно итоги рейтингового голосования будут обсчитаны в среду.



По словам мэра, более ста тысяч горожан участвовали в выборе общественных пространств. Эта цифра Сергея Иванова удивила:



- Мы рассчитывали на 70 тысяч голосующих, если честно, - признался мэр.

