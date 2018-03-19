Общество

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Горожане проголосовали за Нижний парк, Каменный лог и набережную

12 893
#Благоустройство
4
Горожане проголосовали за Нижний парк, Каменный лог и набережную

Более ста тысяч горожан участвовали в параллельных с президентскими выборах общественных пространств.

Сегодня на оперативном совещании у главы Липецка главный архитектор города Татьяна Азова сообщила о том, что на выборах городских пространств, проходивших одновременно с президентскими выборами, подавляющее большинство липчан проголосовало за Нижний парк, Каменный лог и набережную реки Воронеж.

- Нам необходимо думать о рабочей документации по набережной: очень много молодежи проголосовало именно за этот проект, - сказал глава Липецка Сергей Иванов.
Окончательно итоги рейтингового голосования будут обсчитаны в среду.

По словам мэра, более ста тысяч горожан участвовали в выборе общественных пространств. Эта цифра Сергея Иванова удивила:

- Мы рассчитывали на 70 тысяч голосующих, если честно, - признался мэр.
12 893
#Благоустройство
4

Комментарии (12)

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Голосившим.

4 минуты назад
Сколько еще раз нужно Вас кинуть, придурки, чтобы до Вас дошло, нахер никому не нужно Ваше мнение, и начихать на него. Тьфу и растереть.
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Сокол сила

20 минут назад
Я голосовал в училище на соколе по адресу Дружбы 32, видел там этот пункт для голосования, нормальные такие веселые девочки сидели, все рассказали показали и объяснили, но телефончик не дали, зато после показали где проголосовать за президента, а потом где еще и пирожки купить. Посмотрим, что мэр сдержит свое обещание или так, как всегда в песок.
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кокс

24 минуты назад
Проспект Победы в ужасном виде его нужно привести в порядок а потом уж Набережную!
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Вопросик

24 минуты назад
Инна, вот и я об этом ! какая нафик молодёжь просила ? заврались чинуши совсем !
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Инна

27 минут назад
Набережная спрятана за рынком. Её не видно, каждый день не погуляешь. А вот площадь в центре города давно требует ремонта и благоустройства.
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голосующий

27 минут назад
В 63 школе (20 микрорайон) бюллетени были. Стол с ними стоял на входе в здание школы. О возможности голосования по данному вопросу было объявлено заранее, кто знал и хотел - тот и проголосовал.
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Андрей

32 минуты назад
В елецком мкр-н, и на соколе в техникуме общ. питания были такие бюллетени. Только люди кто выдавал их сидели в другом месте в моём случае на входе на избирательный участок.
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Вопросик

34 минуты назад
Ложь ! Набережная в хрен никому не впёрлась ! А сейчас , что нет Набережной , что ли ?
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Фальсификаторы тербунские

40 минут назад
Что-то никто не видел в глаза эти бюллетени. В 15, 19, 20, 21, 22, 27 мкрн никакого голосования не было. БРЕХНЯ!
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гостья

47 минут назад
так думать будут опять о рабочей документации? а я уж думала, что делать что-то будут....короче про катящиеся камни, да и наверное каменный лог придется забыть...теперь проект на набережную делается))))
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