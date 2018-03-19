На лекарства для инвалидов Липецкой области выделено 26 млн рублей

Деньги выделяются из резервного фонда

Из резервного фонда Правительства России Минздраву выделяются средства в размере 3,8 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность.

Липецкая область на эти цели получит 26 млн 623 рублей.

Принятые решения позволят своевременно обеспечить лекарственными препаратами отдельные категории граждан, имеющих инвалидность, в рамках предоставления социальных услуг в части обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, сообщается на сайте Правительства РФ.