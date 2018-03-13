Общество

сегодня, 11:12

Управляющие компании в Липецке нуждаются в кнуте

6 893
#управляющие компании
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Управляющие компании в Липецке нуждаются в кнуте

Такой вывод можно сделать после рассмотрения в Липецком горсовете отчетов муниципальных и региональных контролеров о деятельности таких организаций.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по ЖКХ Липецкого горсовета депутаты разбирали работу управляющих организаций. 

Она - удручающая. Так, по словам заместителя руководителя ГЖИ Липецкой области Александра Немцова, в прошлом году инспекция наложила на "управляшки" 28 млн рублей штрафов. "В 80 процентах случаев этого можно было бы избежать, если бы руководство управляющих компаний имели бы должный контакт с населением", - сказал чиновник.

Начальник управления административно-технического контроля администрации Липецка Ирина Суздальцева отметила, что в прошлом году сотрудниками управления в адрес УК вынесено 307 предписаний об устранении выявленных нарушений в их деятельности. 39 таких предписаний получило МУП "Второе ГЖУ", 33 - ОГУП "ЛОКК", 31 - ГУК "Сокол", 20 - ГУК "Привокзальная", 13 - ГУК "Центральная-Л" (примечательно, что две последних "управляшки" возглавляют члены этой самой депутатской комиссии по ЖКХ, депутаты Юрий Шкляров и Александр Шальнев). Ирина Суздальцева отметила, что управляющие компании игнорируют большинство выданных им предписаний.

В прошлом году управление административно-технического контроля мэрии возбудило 84 дела об административных правонарушениях - в 2,1 раза больше, чем в 2016-м. Ведомство Ирины Суздальцевой наложило на нарушителей штрафов на миллион рублей. ТОП-3 оштрафованных - ООО "ГУК-3" (27 протоколов), МУП "Второе ГЖУ" (21) и ОГУП "ЛОКК" (16).  

Лидеры "антирейтинга" - муниципальная (МУП "Второе ГЖУ") и областная (ОГУП "ЛОКК") "управляшки". При этом первая в прошлом году признана Арбитражным судом банкротом, а вторая, по словам вице-мэра Михаила Щербакова, чудом избежала такого сценария в конце прошлого года, но по прежнему находится в предбанкротном состоянии. 
6 893
#управляющие компании
1

Комментарии (6)

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Вопросик

29 минут назад
прогресс, какие проблемы , создавайте ТСЖ , и показывайте пример рачительного домоуправства ! нет проблем !
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Вопросик

31 минуту назад
от туда, дорогой мой , не бывает игры в одни ворота ! например , вы можете приглашать уборщицу и она за 1000 р вылижет весь ваш подъезд , но если дальше гадить в нём , то и на след. день надо будет снова 1000 р платить за уборку , а если все будут соблюдать чистоту , то эти деньги можно на благоустройство тратить ! у американце и немцев такие схемы прокатывают , а у нас нет ? наверно , место заколдованное !
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Вопросик

34 минуты назад
прогресс, кто выбирает их депутатами , этих директоров УК ? Вот , кто ?
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от туда

49 минут назад
50 лет НЛМК дом 19 - УК УютСервис, дом у ужасном состоянии, выбиты стекла, сломаны все ящики, половина подъезда темные, грязь и мусор. Зато плата как в элитной новостройке * класса!!!
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прогресс

51 минуту назад
Вы напишите сколько штрафных миллионов они оплатили,а то что вы им выписали чихать они на вас хотели,как ворочили,так и ворочиют,он же депутат,хозяин,директор,им в наше время никто не указ !!!
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цирк

сегодня, 11:38
вот что значит фальсификация выборов, кругом одни бездари и тунеядцы, но за то свои и все в ,,папу,, олега-149 процентов толи еще будет-ой еей
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