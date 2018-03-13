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Управляющие компании в Липецке нуждаются в кнуте
Такой вывод можно сделать после рассмотрения в Липецком горсовете отчетов муниципальных и региональных контролеров о деятельности таких организаций.
Она - удручающая. Так, по словам заместителя руководителя ГЖИ Липецкой области Александра Немцова, в прошлом году инспекция наложила на "управляшки" 28 млн рублей штрафов. "В 80 процентах случаев этого можно было бы избежать, если бы руководство управляющих компаний имели бы должный контакт с населением", - сказал чиновник.
Начальник управления административно-технического контроля администрации Липецка Ирина Суздальцева отметила, что в прошлом году сотрудниками управления в адрес УК вынесено 307 предписаний об устранении выявленных нарушений в их деятельности. 39 таких предписаний получило МУП "Второе ГЖУ", 33 - ОГУП "ЛОКК", 31 - ГУК "Сокол", 20 - ГУК "Привокзальная", 13 - ГУК "Центральная-Л" (примечательно, что две последних "управляшки" возглавляют члены этой самой депутатской комиссии по ЖКХ, депутаты Юрий Шкляров и Александр Шальнев). Ирина Суздальцева отметила, что управляющие компании игнорируют большинство выданных им предписаний.
В прошлом году управление административно-технического контроля мэрии возбудило 84 дела об административных правонарушениях - в 2,1 раза больше, чем в 2016-м. Ведомство Ирины Суздальцевой наложило на нарушителей штрафов на миллион рублей. ТОП-3 оштрафованных - ООО "ГУК-3" (27 протоколов), МУП "Второе ГЖУ" (21) и ОГУП "ЛОКК" (16).
Лидеры "антирейтинга" - муниципальная (МУП "Второе ГЖУ") и областная (ОГУП "ЛОКК") "управляшки". При этом первая в прошлом году признана Арбитражным судом банкротом, а вторая, по словам вице-мэра Михаила Щербакова, чудом избежала такого сценария в конце прошлого года, но по прежнему находится в предбанкротном состоянии.
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