94-летнюю пенсионерку убили в Липецкой области

По подозрению в преступлении задержана односельчанка убитой.

7 марта в селе Демкино Чаплыгинского района обнаружили тело 94-летней пенсионерки. Чтобы раскрыть преступление сотрудникам правоохранительных органов понадобились всего сутки. Вчера по подозрению в убийстве пожилой женщину задержали ее 40-летнюю односельчанку.

Известно, что задержанная ранее была судима. А вот мотивы преступления пока выясняются.