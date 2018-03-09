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94-летнюю пенсионерку убили в Липецкой области
По подозрению в преступлении задержана односельчанка убитой.
7 марта в селе Демкино Чаплыгинского района обнаружили тело 94-летней пенсионерки. Чтобы раскрыть преступление сотрудникам правоохранительных органов понадобились всего сутки. Вчера по подозрению в убийстве пожилой женщину задержали ее 40-летнюю односельчанку.
Известно, что задержанная ранее была судима. А вот мотивы преступления пока выясняются.
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