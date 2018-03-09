Происшествия

сегодня, 12:06

94-летнюю пенсионерку убили в Липецкой области

12 4673
#убийство
1
94-летнюю пенсионерку убили в Липецкой области

По подозрению в преступлении задержана односельчанка убитой.

7 марта в селе Демкино Чаплыгинского района обнаружили тело 94-летней пенсионерки. Чтобы раскрыть преступление сотрудникам правоохранительных органов понадобились всего сутки. Вчера по подозрению в убийстве пожилой женщину задержали ее 40-летнюю односельчанку.

Известно, что задержанная ранее была судима. А вот мотивы преступления пока выясняются.

 

12 4673
#убийство
1

Комментарии (12)

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Мужик

13 минут назад
Интересно сколько ей дадут?А то щас начнётся детей 10 штук,(только рожать и умеют * ),СПИДОМ больна,в состоянии аффекта находилась(это смягчающее обстоятельство ведь)убивать не хотела и т.д. и вообще она -баба,поэтому естественно срок ей меньше дадут,как если бы она была другого пола.
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Нонка

54 минуты назад
Че за дуриша старуху прикандрыкала той два понедельника осталось жить Дебилка тянуть срок -жуть и ужас -дибилка
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цирк

сегодня, 14:59
вот что значит фальсификация выборов-149 процентов
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Лих

сегодня, 14:56
Лих. Чтоб она сдохла в тюряге
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Боцман

сегодня, 14:50
До 94 дожить и то - подвиг. А эту мразь- на колбасу!!!
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.......

сегодня, 14:21
Большинство, жаль вас убогих! Пожалуйста, не размножайтесь!
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леха 48

сегодня, 14:17
людишки сраные совсем уже отупели. чем же тебе скотина бабуля помешала?
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Дед

сегодня, 12:47
Страшнее бабы зверя нет, потому что с детства их * что ни чего не будет все сойдёт как с гуся вода.
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кошмар

сегодня, 12:44
сколько же нелюдей...
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Крекен

сегодня, 12:37
Самое жестокое животное это человек,говорил Фридрих Ницше, интересно он прав или нет
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