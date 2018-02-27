Общество

вчера, 23:44

В Липецке назвали «Учителя года»

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#образование #учитель года
В Липецке назвали «Учителя года»

Завершился городской этап Всероссийского конкурса "Учитель года".

Сегодня в школе 59 "Перспектива" состоялся второй этап конкурса "Учитель года-2018", который называется "Учитель-Мастер". Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, пять финалистов прошли заключительные испытания: "Мастер-класс" и "Педагогический совет". Мастер-классы педагоги проводили с участниками фокус-группы - учащимися школы 59.

Учитель географии гимназии 12 Виктория Чернышева предложила учащимся вступить в диалог "Открытия и изобретения". О достопримечательностях регионов Липецкой области говорили на мастер-классе учителя географии школы 65 Наталии Голубовой. "Где находится Кирибати, или Поиграем в ОБЖ" - так назывался мастер-класс преподавателя-организатора ОБЖ школы 29 "Университетская" Сергей Щиголев. В Елец планировали отправиться участники фокус-группы учителя истории школы 70 Елены Гиллер. "Инструментальная дидактика -квинтэссенция системно-деятельностей педагогики" - об этом говорил со школьниками учитель биологии гимназии 64 Антон Волокитин.

После проведённых занятий педагоги объединились для работы над общей темой "Создание безопасной образовательной среды: проблемы и решения". Этой теме было посвящено финальное конкурсное испытание - "Педагогический совет".

По итогам конкурса Елена Гиллер, Наталия Голубова, Сергей Щиголев, Антон Волокитин признаны победителями конкурса "Учитель года -2018". Учитель географии гимназии 12 Виктория Чернышева стала абсолютным победителем конкурса. Ей предстоит принять участие в областном конкурсе "Учитель года Липецкой области".

Церемония награждения победителей и призёров городских профессиональных конкурсов "Дебют", "Воспитатель года", "Учитель года", "Сердце отдаю детям" состоится в апреле.

Фото doal.ru
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#образование #учитель года

Комментарии (3)

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Deborah Hall

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уральские пельмени (есть такой выпуск)

вчера, 23:54
заходи ученик - ну ничего что опоздал и с перегаром и с сигаретой...ведь я же самый добрый учитель, я учитель года...
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