Общество

вчера, 20:04

Коммунальная авария на Соколе устранена

5 609
#отключение воды
Коммунальная авария на Соколе устранена

Прорыв трубы ликвидирован. Подача воды в дома сокольцев восстановлена.

Как сообщал GOROD48, сегодня в 11.30 в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области» поступила информация  об аварийном отключении холодного водоснабжения (порыв трубы Д-150 мм) в Липецке, дом № 37а по ул. 40 лет Октября.

Под отключение попали  жилые дома, расположенные по ул.40 лет Октября (всего 23 дома), дома № 3,5 по ул. Ушинского, частный сектор поселка «Свободный Сокол», детский сад № 14.

Без холодного водоснабжения остались 5829 жителей, 169 юридических лиц.

Подвоз воды будет осуществляться по адресу: ул. 40 лет Октября, 19а (МДОУ д/с № 14).

К месту аварии выезжали ОГ ПСГ Липецка, аварийная бригада АО "ЛГЭК".

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, в 19:15   аварийно-восстановительные работы по устранению отключения холодного водоснабжения завершены. Водоснабжение жителей осуществляется в штатном режиме.

5 609
#отключение воды

Комментарии (5)

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Deborah Hall

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Гость

вчера, 22:31
Парни настоящие молодцы. Была протечка горячей воды. Сутки кипяток хлестал. Устранили всю течь в такой мороз. И что самое интересное- по всему городу такие колодцы дымятся. Трубам капец, не выдержали.
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Бл...ть..

вчера, 20:39
Все разворовано,анархия
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липчанин

вчера, 20:38
чинуши от мэрии, пора пришла ремонтировать инженерные сети, всё прогнило.
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