вчера, 20:04
Коммунальная авария на Соколе устранена
Прорыв трубы ликвидирован. Подача воды в дома сокольцев восстановлена.
Под отключение попали жилые дома, расположенные по ул.40 лет Октября (всего 23 дома), дома № 3,5 по ул. Ушинского, частный сектор поселка «Свободный Сокол», детский сад № 14.
Без холодного водоснабжения остались 5829 жителей, 169 юридических лиц.
Подвоз воды будет осуществляться по адресу: ул. 40 лет Октября, 19а (МДОУ д/с № 14).
К месту аварии выезжали ОГ ПСГ Липецка, аварийная бригада АО "ЛГЭК".
Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, в 19:15 аварийно-восстановительные работы по устранению отключения холодного водоснабжения завершены. Водоснабжение жителей осуществляется в штатном режиме.
Deborah Hall
Sergey
Гость
Бл...ть..
липчанин