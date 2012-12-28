Липецкая вечЁрка: отключение отопления, подробности ДТП под Краснодаром, и что известно о задержании чиновницы
80 лет спустя на месте немецкого концлагеря в Липецкой области обнаружены и перезахоронены останки пятерых узников
80 лет спустя на месте немецкого концлагеря в Липецкой области обнаружены и перезахоронены останки пятерых узников
Происшествия
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сегодня, 14:50
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У автовокзала пассажирский автобус притер к бордюру иномарку
В аварии никто не пострадал
В аварии пострадавших нет. Автобус и автомобиль получили механические повреждения.
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