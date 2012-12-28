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сегодня, 14:50
2

У автовокзала пассажирский автобус притер к бордюру иномарку

В аварии никто не пострадал

Сегодня у автовокзала автобус рейса «Липецк – Воронеж» притер к бордюру иномарку. Машины столкнулись бок о бок.

В аварии пострадавших нет. Автобус и автомобиль получили механические повреждения.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Гость
47 минут назад
Как я теперь поеду в Воронеж?
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Внушаемый
сегодня, 15:26
Легковой попал в мертвую зону !
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