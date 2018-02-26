Из-за прорыва трубы без воды остались около 6 тысяч жителей Сокола

В поселке отключение воды из-за аварии

В 11.30 в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области» поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения (порыв трубы Д-150 мм) в Липецке, дом № 37а по ул. 40 лет Октября.

Под отключение попали жилые дома, расположенные по ул.40 лет Октября (всего 23 дома), дома № 3,5 по ул. Ушинского, частный сектор поселка «Свободный Сокол», детский сад № 14.

Без холодного водоснабжения остались 5829 жителей, 169 юридических лиц.

Подвоз воды будет осуществляться по адресу: ул. 40 лет Октября, 19а (МДОУ д/с № 14).

К месту аварии выехали: ОГ ПСГ г. Липецка, аварийная бригада АО "ЛГЭК".

Оповещение населения об аварии и месте подвоза воды осуществляется силами управляющих компаний путем расклейки объявлений.

По заявке жителей, подвоз воды будет обеспечен по любому адресу.

Предварительное время окончания работ сегодня в 20.00