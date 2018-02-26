Общество

сегодня, 14:33

Из-за прорыва трубы без воды остались около 6 тысяч жителей Сокола

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#отключение воды #
Из-за прорыва трубы без воды остались около 6 тысяч жителей Сокола

В поселке отключение воды из-за аварии

В 11.30 в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области» поступила информация  об аварийном отключении холодного водоснабжения (порыв трубы Д-150 мм) в Липецке, дом № 37а по ул. 40 лет Октября.

Под отключение попали  жилые дома, расположенные по ул.40 лет Октября (всего 23 дома), дома № 3,5 по ул. Ушинского, частный сектор поселка «Свободный Сокол», детский сад № 14.

Без холодного водоснабжения остались 5829 жителей, 169 юридических лиц.

Подвоз воды будет осуществляться по адресу: ул. 40 лет Октября, 19а (МДОУ д/с № 14).

К месту аварии выехали: ОГ ПСГ г. Липецка, аварийная бригада АО "ЛГЭК".

Оповещение населения об аварии и месте подвоза воды осуществляется силами управляющих компаний путем расклейки объявлений.

По заявке жителей, подвоз воды будет обеспечен по любому адресу.

Предварительное время окончания работ сегодня в 20.00  

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#отключение воды #

Комментарии (2)

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Ваш Судья

13 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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........

38 минут назад
Ну да, вчера река текла, нормально сразу сделать не смогли, хорошо хоть каток после потопа песком присыпали. Вот результат.....
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