В Липецке пройдёт выставка художника, работы которого хранятся в Третьяковке и Русском музее

Будут представлены 54 произведения в технике масляной живописи.

6 марта в Липецком областном художественном музее состоится открытие выставки живописи народного художника Олега Савостюка.



Как сообщает художественный музей, известный мастер изобразительного искусства родился 30 декабря 1927 года в Москве. Художественное образование получил в Московском Государственном художественном институте им. В. И. Сурикова. Учился у таких известных художников, как Д. Мочальский, М. Черемных, М. Родионов, Ю. Рейнер, Н. Пономарев. По окончании института, с 1953 года, О. М. Савостюк занимается плакатной графикой в соавторстве с известным художником Б. А. Успенским. Плодотворным оказалось сотрудничество Олега Михайловича и с Большим театром. Афиши и плакаты к балетным спектаклям театра, выполненные художником, вошли в золотой фонд отечественного оформительского искусства.



Являясь мастером импровизаций и перевоплощений, Олег Савостюк обладает широким спектром творческих интересов: театральный плакат, книжная графика, станковая и монументальная живопись, дизайн. Произведения художника многогранны, они заключают в себе множество смыслов, оттенков, тонов и красок.



- Живопись Олега Савостюка, с одной стороны, склонна к игре, озорству, доброй шутке, в ней царит дух праздника и ярмарки, - отмечают в музее. - Также в его произведениях угадываются и глубокие философские мысли о предназначении художника, о жизни, о душе. В своих живописных полотнах мастер использует декоративные элементы, в них есть некая условность, которая выводит человека из бытового в символическое. Олег Савосюк — профессор, признанный педагог, занимаясь преподавательской работой с 1962 г., воспитал более тысячи учеников, которые нашли свое место в искусстве и гордятся своим учителем. С 2001 года художник является постоянным председателем Государственной аттестационной комиссии в Воронежском художественном училище, с 2011 года — руководителем Академического пленэра в Острогожске.



Олег Савостюк удостоен множества регалий и наград, среди которых: орден Дружбы народов, орден Почета и орден Труда, медаль «Достойному», «Золотой крест» Российской академии художеств, серебряная медаль студии им. М. Б. Грекова, серебряная медаль Российской академии художеств.



Художник много путешествовал. Его произведения подобны репортажам о жизни в разных ее проявлениях. Впечатления от поездок стали основой для создания работ, которые демонстрировались на выставках во многих городах России и за рубежом. Произведения Олега Савостюка находятся в Третьяковской галерее, в Русском музее в Санкт-Петербурге, Театральном музее имени Бахрушина, Музее современного искусства в Варшаве, музеях и частных коллекциях США, Франции, Италии, Финляндии, Испании, Канады, Великобритании, Германии, Польши, Болгарии.



Организованная в Липецке персональная выставка — 70-я по счету. В экспозиции представлены 54 произведения в технике масляной живописи периода 2015–2017 годов. Жанры разнообразны: потрет, пейзаж, натюрморт, сюжетная картина.



Выставка будет работать по 15 апреля.