В Липецке назвали лучшего педагога дополнительного образования

В этом году система дополнительного образования отмечает 100-летие.

В Липецке состоялся заключительный этап «Импровизация» городского профессионального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».



Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, конкурсантам предстояло ответить на вопросы ведущего о том, как они пришли в педагогику, кем видят себя через 10 лет и что хотели бы изменить в системе образования. После интервью педагоги провели рекламную кампанию своего объединения. Завершили «Импровизацию» творческие поздравления от участников конкурса в адрес юбиляра - системы дополнительного образования.



По решению жюри абсолютным победителем конкурса признан Евгений Чернявский, педагог гимназии №69. Победителями в номинациях конкурса стали: Галина Воскобойникова (ЦРТ «Левобережный»), Юна Чейс (ЭЦ «ЭкоСфера»), Борис Милонов (ДТ «Октябрьский»), Снежана Леликова (ЦРТДиЮ «Советский»), Елена Соловьева (ЦРТ «Сокол»), Мария Иванова (ДДТ «Лира»).



Любовь к профессии и творческие идеи конкурсантов не оставили равнодушным и детское жюри, которое учредило свои номинации. «Душой конкурса» стала Галина Воскобойникова. Самым харизматичным педагогом признан Евгений Чернявский. Шутки, сопровождавшие каждое конкурсное выступление Бориса Милонова, принесли ему победу в номинации «Семнадцать мгновений юмора».



Симпатии члена жюри, представителя родительской общественности, были отданы Евгению Чернявскому, Галине Воскобойниковой, Екатерине Акимовой (СШ №15) и Евгении Егоровой (ЦТТ «Новолипецкий»).



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